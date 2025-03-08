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Şap paniği: İki köy karantinaya alındı

Şap paniği: İki köy karantinaya alındı

09:138/03/2025, Cumartesi
IHA
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Ekipler bölgede tedbir alırken, köylere hayvan giriş ve çıkışı geçici olarak kısıtlandı.
Ekipler bölgede tedbir alırken, köylere hayvan giriş ve çıkışı geçici olarak kısıtlandı.

Bolu'da iki köy, şap hastalığı nedeniyle karantinaya alındı. Köylere hayvan giriş ve çıkışı geçici olarak kısıtlandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Mangırlar ve Pelitözü köyleri şap hastalığı nedeniyle karantinaya alındı.


Mudurnu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Mangırlar ve Pelitözü köylerinde şap hastalığı şüphesi üzerine harekete geçti.


Hayvan pazarı açılmayacak

Ekipler bölgede tedbir alırken, köylere hayvan giriş ve çıkışı geçici olarak kısıtlandı.


Besicileri karantina konusunda bilgilendiren ekipler, ilçede cumartesi günü kurulan hayvan pazarının açılmayacağını bildirdi.


#Bolu
#Şap
#Köy

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