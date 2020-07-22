Hakkını söke söke alan ülke: Cumhurbaşkanı Erdoğan pek çok konuda mesaj verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi’nin 2 yılını değerlendirdi. Ekonomiden sağlığa, savunma sanayiinden dış politikaya çok önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, tam 2 saat 16 dakika süren konuşmasında özetle şunları söyledi: ”Geçmişte en küçük sarsıntıda demokrasisiyle, ekonomisiyle, siyasi ve sosyal yapısıyla adeta yerle yeksan olan bir Türkiye’den, bölgesel ve küresel her türlü sınamayı başarıyla veren bir Türkiye’ye geldik. Ülkemizin bu büyük atılım döneminin en kritik değişimlerinden biri de hiç şüphesiz, yeni yönetim sistemimize geçişimizdir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin son iki yılını değerlendirdi.

OYNAT 00:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçek rakamı açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Öğretmen maaşlarıyla ilgili çok spekülasyon yapıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan '2018 yılında ek ders ücretiyle birlikte bir öğretmenin eline aylık, -Değerli arkadaşlar burası çok çok önemli. Çünkü bunların çok spekülasyonu yapılıyor- 4 bin 153 lira geçerken bir öğretmenin eline, bu rakam yüzde 25'lik artışla 5 bin 177 liraya ulaşmıştır' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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MÜCADELEMİZ İLANİHAYE SÜRECEK

“Türk milleti, vatandaşı ve güvenlik güçleriyle, yürüttüğü istiklal ve istikbal mücadelesini adım adım zafere taşımaktadır. Kendimizle birlikte tüm dostlarımızın ve kardeşlerimizin geleceği için bu mücadeleyi ilanihaye sürdürmekte kararlıyız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 200 yılı bulan demokrasi arayışlarımızda, doğrudan milletimizin iradesiyle hayata geçirilen tek yönetim reformudur. Yeni sistemde, demokrasinin sac ayağı olan yürütme, yasama ve yargı organları arasındaki ilişkileri çok daha netleştirdik. Böylece her erkin kendi alanında ülkeye ve millete en iyi hizmeti vermesini temin ettik. Nitekim Türkiye, yeni sistemle birlikte bölgesel ve küresel krizlere karşı daha etkin, daha hızlı ve daha kapsamlı refleksler verebilme imkanına kavuştu. Yine yeni sistemin verdiği imkanlar sayesinde, eksikleri hızla tamamlıyor, aksaklıkları süratle düzeltebiliyoruz.”

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SEÇİM Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlattı

MAZLUMLARI YALNIZ BIRAKMAYIZ

“Türkiye, sınır güvenliği için yürüttüğü harekatlarda, uluslararası anlaşmalara uygun olarak attığı tüm adımlarda ve ülke içinde aldığı kararlarda, milli egemenlik haklarını kullanmaktadır. Geçmişinde sömürge ve katliam lekesi olmayan nadir devletlerden biriyiz. Bu gururla kimsenin hakkına göz dikmeyen ancak kendi hakkını da söke söke alan bir ülke olarak hareket etmeye devam edeceğiz. Gerek ülkemizin içinde gerekse ülkemizin dışında hiçbir zaman mazlumları yalnız bırakmadık, bırakmayacağız.”

OYNAT 00:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkına göz dikmeyen ama kendi hakkını söke söke alan bir ülke olmaya devam edeceğiz Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Kimsenin hakkına göz dikmeyen ancak kendi hakkını da söke söke alan bir ülke olarak hareket etmeye devam edeceğiz' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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7 YILDIR KESİNTİSİZ SALDIRI VAR

“Hayatımızın hiçbir döneminde olmadığı gibi şimdi de ‘biz yaptık, öyleyse en doğrusu budur’ gibi bir inatlaşmaya girmiyoruz. Daha iyisini, efdalini, güzelini bulduğumuzda her türlü değişime açığız. Türkiye, gerçekten çok zor ve bir o kadar da tarihi süreçlerden geçiyor. Bilhassa son 7 yıldır kesintisiz yaşadığımız saldırıların, günlük siyasi sonuçlar elde etme değil, doğrudan inancımıza, tarihimize, kültürümüze, birliğimize, vatanımıza, ezanımıza, bayrağımıza, tüm kutsallarımıza yönelik amaçları olduğunun gayet iyi farkındayız. Sokakların karıştırılmasından darbe girişimlerine, terör örgütlerinin kışkırtılmasından ekonomimize kurulan tuzaklara kadar her saldırının aynı hedefe yönelik gülleler anlamı taşıdığı konusunda şüphemiz bulunmuyor. Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar durmadan, duraksamadan, önümüze çıkan hiçbir engel karşısında yeise düşmeden, hizmet çıtasını hep yükselterek yolumuza devam edeceğiz.”

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayiinde ülkemizin dışa bağımlılığını yüzde 70'lerden yüzde 30'lara düşürdük Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Değerlendirmelerde bulanarak açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Savunma sanayiinde; ülkemizin dışa bağımlılığını yüzde 70'lerden yüzde 30'lara düşürdük. Türkiye 18 yıl önce yalnızca 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı yaparken, bu rakam şimdi 3 milyar doları geçti'' dedi. BiP'te paylaş

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Bizim de uçak gemimiz olacak

Kanal İstanbul’un etüt proje çalışmalarını bitirdiklerini aktaran Erdoğan, “Bakanlarımızla gerekli görüşmeleri yaptık. Bu kanalın inşası için ihtiyaç duyulan mevzuat çalışmalarıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın katılımıyla bu sürdürülüyor. İnşallah Kanal İstanbul Projemiz de tüm dünyaya örnek olacak. Tüm dünyanın da dikkatini inşallah çekecek. Her yönüyle Kanal İstanbul Karadeniz’i Marmara’ya bağlayan bir cazibe merkezi olarak ülkemizin gündeminde değil, dünyanın gündeminde de nasıl havalimanımız yerini aldıysa o da yerini alacak” dedi.

*27 bin olan kamu hizmeti sayısını sadeleştirip 8 bin 97’ye, vatandaştan talep edilen belge sayısını yüzde 95 azalttık. Resmi yazışma işlem süreleri, gelende ortalama yüzde 71, gidende yüzde 32 azalma gösterdi.

* Son iki yılda ilk ve ortaöğretimde 2 bin 805 yeni okul, 15 bin yeni derslik inşa ettik, 87 bin 681 öğretmen ataması yaptık.

* 2018’de ek ders ücreti ile birlikte bir öğretmenin eline aylık, 4 bin 153 lira geçerken, bu rakam yüzde 25’lik artışla 5 bin 177 liraya ulaştı.

* Salgın döneminde hem evlatların hem de aile büyüklerinin sağlığını korumak için EBA adı verilen Eğitim Bilişim Ağı sistemini hayata geçirdik. Uzaktan eğitimde aktif kullanılan EBA sistemi 3,1 milyar tıklanma sayısıyla dünyadaki 3. eğitim sitesi oldu.

* Yükseköğrenim yurtlarımızın sayısını 190’dan 795’e, kapasitesini 182 binden 707 bine çıkardık. Son iki yılda 84 bin 427 yatak kapasiteli 117 adet yurdu hizmete aldık.

* Son iki yılda 5 bin 344’ü hakim ve savcı olmak üzere adalet hizmetlerinde görev yapmak üzere 24 bin 64 yeni personel alımı yaptık.

* Son iki yılda bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik 224 bini kırsalda, 10 binden fazlası şehirlerde olmak üzere toplam 234 binin üzerinde operasyon gerçekleştirdik.

* Terör operasyonlarında toplam 2 bin 354 teröristi etkisiz hale getirdik, böylece yurt içi terörist mevcudu 400’lü rakamlara geriledi.

* Ülkemize ve milletimize yönelik en büyük ihanetlerden birinin faili FETÖ’yle mücadele amacıyla 17 bin operasyon gerçekleştirdik.

* Savunma sanayisinde, dışa bağımlılığı yüzde 70’lerden yüzde 30’lara düşürdük. Bu alanda 2002 yılında 5,5 milyar dolar bütçeli 62 savunma projesi yürüten Türkiye, bugün 60 milyar dolar bütçeli 700 projeye ulaşmıştır. Sektörün cirosu 1 milyar dolardan 11 milyar dolara yükseldi.

* Son iki yılda, Akıncı TİHA ve Aksungur İHA, yerli helikopter GÖKBEY ilk uçuşlarını gerçekleştirdi.

* Milli İHA motoru PD-170 ilk uçuşunu ANKA platformu ile yaptı.

* Güvenlik birimlerine 21 adet T-129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri teslimatı yapıldı. Çeşitli kurumlara 15 adet ANKA İHA, 58 adet Bayraktar TB-2 İHA/SİHA, 206 adet Kamikaze Mini İHA teslim edildi.

* Ülkemizin en önde olduğu alanlardan olan zırhlı araçlardan 1800’ü kullanıcı kurumlara teslim edildi.

* Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemimiz Anadolu denize indirildi. Yani şu anda tam değil ama yarı da olsa artık bizim de bir uçak gemimiz var ama şimdi bunun tamamını yapacağız. İnşallah bizim de uçak gemimiz olacak.

* Türksat 5A uydusunda son testler devam ediyor. Uydu, bu yılın üçüncü çeyreğinde yerde teslim alınacak ve dördüncü çeyrekte uzaya fırlatılacak. Türksat 6A ise 2022’de fırlatılacak.

* Sosyal yardım programı sayısını 43’e çıkardık. Kayıtdışı istihdamı 23 puan düşürdük.

* 23 millet bahçemizi hizmete sunduk. Hedefimiz 2023’e kadar tüm illerimizde en az bir adet millet bahçesi.

* Tarım ve ormancılıkta ülkemizi kendi kendine yeterli olmanın ötesinde çok önemli bir ihracatçı haline getirmek için çalışıyoruz. Son 2 yılda toplam bitkisel üretimimiz 8 milyon ton ilave artışla 123 milyon tona yükseldi. Bu çerçevede hayata geçirdiğimiz projeler ve başlattığımız uygulamalar sayesinde, tarımsal hasılamızı yüzde 45 artışla 275 milyar liraya çıkardık.

* Sertifikalı tohum üretimini yüzde 7 artırarak 1 milyon 134 bin tona ulaştırdık. Milli ve yerli tohumculukta ‘Atadan Toruna Tohum Seferberliği’ni başlattık.

* Hayvancılık desteklerini yüzde 78 artışla 3,7 milyar liradan 6,6 milyar liraya çıkardık. Son iki yılda bu amaçla 13 milyar lira destek ödemesi yaptık. Böylece, büyükbaş hayvan varlığını yüzde 4 artırarak 17,9 milyona, küçükbaş hayvan varlığını yüzde 5 artırarak 48,5 milyona yükselttik. Son iki yılda 48 barajın, 45 gölet ve bendin, 52 hidroelektrik santralinin yapımını tamamladık. 159 bin hektar alanı sulamaya açtık. 2 yılda 404 bin hektar alanda 600 milyon fidanı toprakla buluşturduk.

* Ekonomimiz, kur saldırılarının ve yaptırımların hedefi oldu. Bu saldırıların etkileri ile mücadele kapsamında ekonomimizin bağışıklık sistemini, küresel türbülanslara karşı güçlendiriyoruz.

* Haziran ayında, tarihi bir rekorla, 200 binden fazla ailemizin ev sahibi olmasına imkan sağladık.

* 2002’de 36 milyar dolar olan ihracatımızı 2019’da 5 katına çıkararak 180,8 milyar dolara ulaştırdık. Son iki yılda değer bazında toplam 346,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Hedefimiz 2023’e kadar ülkemizden en az 10 tane, milyar dolarlık yeni şirket çıkarmaktır.

* 2019 yılında elektriğimizin yüzde 62’sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan ürettik. Yani enerjide de artık Türkiye muhtaç olmaktan çıkmıştır ve çıkıyor.

* Biz ne sismik araştırma gemilerimizle ne sondaj gemilerimizle birilerinin iznine tabi değiliz. Uluslararası deniz hukuku neyi gerektiriyorsa Doğu Akdeniz’de haklarımız nelerse bu çerçevede adımlarımızı aynı şekilde atmaya devam edeceğiz.

Heveslenmeyin prim vermeyiz

Suriye’ye yönelik harekatlarla bu bölgeden ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf ettiklerini belirten Erdoğan, “Libya’da, yaptığımız anlaşmalara uygun şekilde ülkenin meşru hükümetine destek veriyoruz. Trablus’u tehdit eden darbecileri gerileterek Libya halkının güvenliğini temin ettik ve geleceğine umutla bakmasını sağladık. Son zamanlardaki bazı gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve kimse heveslenmesin, ona da prim vermeyeceğiz. Kahraman ordumuz, Afganistan’dan Kosova’ya, Somali’den Katar’a kadar dünyanın pek çok yerinde barışın ve huzurun teminatı olarak görev yapmaktadır” dedi.

Sağlıkta dünyayı geçtik

Sağlıkta, tarihin en büyük reformuyla millete verilen hizmetlerin standardını dünya ortalamasının çok üzerine çıkardıklarına işaret eden Erdoğan, sadece son iki yılda 10 yeni şehir hastanesini hizmete sunduklarını, 18 yılda hastane yatak kapasitesini 164 binden 246 bine, nitelikli yatak kapasitesinin ise 19 binden 148 binin üzerine çıkardıklarını kaydetti. Erdoğan, “378 binden devraldığımız sağlık çalışanı sayımız bugün 1 milyon 101 bini geçti. Koronavirüsle mücadelede 136 ülke ve 4 uluslararası kuruluşun sağlık malzemesi desteği talebini karşıladık” ifadelerini kullandı.

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5 bin 500 km hızlı tren hattı

”Ankara-Eskişehir, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya yüksek hızlı tren hatlarımıza, yolculuk süresini 2 saate düşürecek Ankara-Sivas hattını da ilave ediyoruz. Hattın ilk kesimi yıl sonunda milletimizin istifadesine sunulacak” diyen Erdoğan, Ankara-İzmir yüksek hızlı tren hattı ile Konya-Karaman-Niğde, Mersin-Osmaniye-Gaziantep, Bursa-Bilecik hızlı tren hatları başta olmak üzere halen inşası süren 3 bin 500 km’lik raylı sistem projesi olduğunu hatırlattı. Erdoğan, hedefin 5 yıl içinde toplam 5 bin 500 km yüksek hızlı ve hızlı tren hattına ulaşmak olduğunu vurguladı.

Kanal İstanbul’u yapacağız