Halk Kemal Bey'in onarabileceğine inanmıyor: Kılıçdaroğlu ve Akşener'in en sık görüştüğü anketçi deprem sonrası vatandaşın eğilimini açıkladı

"İplerin neredeyse kopma noktasına geldiği süreç bana göre siyasi bir depremdi. Masaya son derece sıkıntı yaşatan bir depremdi. Daha da önemlisi şuydu Türkiye'de iktidarın çok uzun süredir anlatmış olduğu 'Koalisyon kötüdür, sıkıntılı bir konudur. Koalisyonla Türkiye idare edilemez' söylemini teyit eden, onaylayan bir fragmandı, demoydu. Dolayısıyla masaya o anlamda ciddi bir zarar verdi. "