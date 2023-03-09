Halk Kemal Bey'in onarabileceğine inanmıyor: Kılıçdaroğlu ve Akşener'in en sık görüştüğü anketçi deprem sonrası vatandaşın eğilimini açıkladı

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat.
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, TVNET'te yayımlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.
Masanın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerinin devreye girmesiyle daha güçlü bir fotoğraf oluşturduğunu öne süren Kulat, "Her iki lidere de söyledim, bir kriz yaşandı, topluma bir demoi fragman seyrettirdiler. Bu iyi bir demo değildi. Yarınlar açısından endişe duyulduğu bir demoydu. Bundan sonra yapmaları gerekenin böyle bir krize neden olmamak ve yaşanan krizin telafi edildiğine seçmeni ikna etmek olduğunu söyledim." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'a güven yüzde 70
"Deprem sonrasında seçmen şehirlerin yeniden yapılması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mı, yoksa Kılıçdaroğlu’na mı daha çok güveniyor?" sorusuna da yanıt veren Kulat, şunları söyledi:
- "Seçmen Sayın Cumhurbaşkanı'na daha çok güveniyor. Oran yüzde 70'e 30 çıktı. Bu araştırma deprem bölgesinde değil ama Türkiye genelinde depreme yönelik yapılan bir araştırmadır. Araştırmayı sokaktaki insana 5 bin 750 kişiye yaptık ve illere göre dağıttık."