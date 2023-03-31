Halk TV İYİ Parti binasına açılan ateşin sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gösterdi

Halk TV İYİ Parti’ye yapılan saldırının sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gösterdi.
İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'na saat 10.30 sıralarında ateş açıldı. Saldırganın silahından çıkan kurşun, parti binasının camına isabet etti. Parti binasındakilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi. Polis inceleme başlatırken saldırganın kaçtığı öğrenildi.
Çok sayıda ekip sevk edildi
İstanbul Merter’de bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın kurşunlandığı bildirildi. Gazeteci Aytunç Erkin, Twitter hesabından, kurşunlanan binanın fotoğrafını paylaştı. Erkin, “Merter’deki binada polis incelemelerde bulunuyor” dedi.
Halk TV yine tetikçiliğe soyundu
CHP'nin fonladığı Halk TV yine tetikçiliğe soyundu. Kanal, İYİ Parti İstanbul il başkanlığı binasına düzenlenen saldırıdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tuttu. Halk TV Twitter hesabından İYİ Parti'ye saldırı haberini "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binası kurşunlandı: Erdoğan katıldığı yayında Meral Akşener'i bu sözlerle hedef almıştı" ifadeleriyle paylaştı.
Akşener de Erdoğan'ı hedef gösterdi
Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Akşener, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binası önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sana cumhurbaşkanı demem lazım ama cumhurbaşkanı böyle konuşmaz. Recep Bey’in tehdidi üzerine partimiz 1. kattan ve 3. kattan kurşunlanıştır. ‘Sen bu işleri yanlış yapıyorsun bayan’ dendi evim basıldı. Bu defa da beni kendinle uğraştırma denildi. Bugün de partimizin İstanbul İl Başkanlığı 2 yerden kurşunlandı. Siyasi partilerin seçime 1,5 ay kala korkutulmaya çalışılması kabul edilemez. Biz korkmayız."