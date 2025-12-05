Halkbank Gençİz Zirvesi İstanbul’da 'İnsan 5.0' temasıyla binlerce genci bir araya getirdi

Halkbankası tarafından düzenlenen Gençİz Zirvesi, bu yıl ikinci kez İstanbul’da gerçekleştiriliyor. İnsan 5.0 temasıyla düzenlenen zirve, 22-30 yaş aralığında 5 binden fazla genci teknoloji, girişimcilik ve küresel vizyon etrafında bir araya getiriyor. Dev organizasyon, bu yıl İstanbul Kültür Merkezi’nde kapılarını açarken, programın ana teması “İnsanlık için Gelecek: İnsan 5.0” olarak belirlendi.

Çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan genç katılımcılar, insan merkezli teknoloji anlayışını esas alan oturumlar ve deneyim alanlarıyla geleceğin dünyasına hazırlanıyor.

Gençlerin zirvesi: Alanında uzman isimler gençlerle buluşuyor

Zirvede, “Küresel Birey Olmak”, “Geleceğin Kodları”, “Yarın İçin Bugün” ve “Finansal Okuryazarlık & Girişimcilik” başlıklarında düzenlenen oturumlarla, gençlerin kariyer planlamalarına ışık tutuluyor. Yapay zekâ, girişimcilik, dijital dönüşüm ve bireysel gelişim gibi alanlarda uzman isimler, bilgi ve tecrübelerini gençlerle paylaşıyor. Alanında birbirinden uzman isimlerin konuşma yapacağı programda sahneden gençlere seslenen ve tecrübelerini paylaşan isim Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan oldu.

Arslan, gençlere katılımlarından dolayı teşekkür ederken ODTÜ yıllarından Halkbank yöneticiliğine kadar gelen süreçte yaşadığı tecrübeleri ve iş hayatının disiplini hakkında gençlerle tecrübelerini paylaştı.

Programın öne çıkan deneyim alanlarından biri olan ECHOVERSE, altı farklı interaktif bölümden oluşan kurgusuyla dikkat çekiyor. Sanal gerçeklik uygulamaları, dijital oyunlar ve etkileşimli fuaye alanları sayesinde katılımcılar, geleceğin teknolojilerini birebir deneyimleme imkânı buluyor. Bunun yanı sıra imza markalarla gerçekleştirilen buluşmalar, gençlere önemli networking fırsatları da sunuyor.

Programın sunucularına yapay zeka Mail eşlik ediyor

Etkinlikte ayrıca Türkiye’nin ilk dijital interaktif sunucusu olan yapay zekâ asistanı Mai de bu yıl yeniden gençlerle buluşuyor. Katılımcılara interaktif bir deneyim sunan Mai, aynı zamanda gençlerin gelecek vizyonlarını genişletmeyi amaçlıyor.

Zirve sonunda yüzlerce hediye ve Togg 10F sahiplerini bulacak

Gençİz Zirvesi kapsamında düzenlenen çekilişle; iPhone 17, tablet, akıllı saat ve büyük ödül olarak Togg 10F genç katılımcılara hediye edilecek. Gün boyu sunulan catering ve atıştırmalıklarla birlikte, katılımcılara konforlu bir etkinlik deneyimi sağlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Zirveye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakan Mehmet Şimşek ile birlikte HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ve Oxford Üniversitesi Yapay Zeka ve İş Dünyası Profesörü Carl Benedikt Frey gibi alanında uzman isimler de katılım sağlayarak gençlerle tecrübelerini paylaşıyor. Spor ve sanat camiasından çok sayıda ismin de programa renk katması bekleniyor.

Halkbank Gençİz Zirvesi, “Yapay zekâ ile düşünmek ama insan kalmak” anlayışıyla, gençleri yalnızca geleceği izleyen değil, geleceği şekillendiren bireyler olmaya davet ediyor.

Binlerce genç hem alanından uzman isimlerden tecrübe paylaşımı fırsatı Türkiye'nin öncü firmalarının gençlerle buluşacağı fuaye alanında ise Albayrak Grubu ve THY, Baykar markaları yerlerini aldı.







