Hamile eşini öldürmüştü: Ayhan Yılmaz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ayrı yaşadığı eşi tarafından öldürülen iki aylık hamile Rabia Yılmaz’ın aynı gün içinde sanıktan şikayetçi olduğu belirtildi.

İddianamede, sanık hakkında "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs, konut dokunulmazlığı ile kadın eşe karşı kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Rabia Yılmaz'ın daha önce de sanıktan şikayetçi olması üzerine koruma kararının bulunduğunun vurgulandığı İddianamede, Yılmaz'ın bu karardan sonra annesinin evinde yaşamaya başladığı kaydedildi.

Sanığın kayınvalidesi Ayfer Aydınlı, iddianamedeki ifadesinde, Ayhan Yılmaz'ın kızı Rabia Yılmaz ile 5 yıldır görüştüğünü, kızının zaman zaman sorunlar yaşadığını anlattı.

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Sanık Yılmaz ise iddianamede yer alan ifadesinde, şu bilgileri verdi:

"Rabia ile yaşadığımız sorunlar yüzünden sürekli küsüp barışıyoruz. Rabia benden 18 haftalık hamile. Yaşadığımız problemler yüzünden annesinde kalmaya başladı. Olay günü evdeki nakit para ve ziynet eşyalarımı alabilmek için kilidi değiştirerek eve girdim. Rabia bu durumu fark ederek bana mesaj attı. Ben de o akşam yanına gitme kararı aldım. Rabia’nın ailesi tarafından tehdit edildiğim için yanıma silah almaya karar verdim. Arkadaşıma giderek bana silah temin etmesini söyledim. Keçiborlu ilçesine giderek iki silah inceledik ama birine param yetmedi, diğerini ise beğenmedim."

İddianamede, kendisine silah temin eden İ.P'yi aradığını ve tanımadığı bir kişi tarafından silahı teslim aldığını anlatan sanık, şu ifadeleri kullandı:

"Silahı 12 bin lira karşılığında anlaştık. 10 bini verdim ve arkadaşımdan aldığım arabayla Rabia'nın adresine gittim. Evde kimse yoktu. Daha önce evde kaldığım için arka balkon kapısından içeri girdim. Çocuk odasında beklemeye başladım. Rabia'yı odaya çağırdım, o da gelmedi. O an kızgınlıkla silahı sıkarak hedef gözetmeksizin üç el ateş ettim. Rabia bulunduğu yere yığıldı. Kayınvalidemin ise bağırarak dışarı çıktığını gördüm. Olay sonrası evden çıktım bir gece konteynerde kaldım. Sonra düşündüm, teslim olmaya karar verdim."

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Hızırbey Mahallesi’nde 21 Haziran’da Ayhan Yılmaz, koruma kararı bulunan hamile eşi Rabia Yılmaz'ı, evine girerek tabancayla öldürmüş, kayınvalidesi Ayfer Aydınlı'yı yaralamıştı.

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