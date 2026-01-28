Yeni Şafak
Hatay’da 43 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

28/01/2026, Çarşamba
DHA
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan şahıs cezaevine teslim edildi.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde, farklı suçlardan kesinleşmiş 43 yıl 10 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü S.Ş., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hükümlünün uzun süredir arandığı ve İskenderun’da saklandığının tespit edildiği öğrenildi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, hakkında farklı suçlardan kesinleşmiş 43 yıl 10 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü S.Ş., polis ekiplerince yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, hakkında farklı suçlardan kesinleşmiş 43 yıl 10 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan S.Ş.’nin İskenderun’da saklandığı belirlendi. Firari hükümlü, polisin operasyonuyla yakalandı. 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'tahsis gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık', 'mala zarar verme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma', 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' ve 'tutuklu ile hükümlünün kaçması' suçlarından hüküm giyen S.'nin ve 4 bin TL adli para cezasına da çarptırıldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan S.Ş., cezaevine teslim edildi.



#Hatay
#İskenderun
#Firari
#Hükümlü
