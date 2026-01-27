Yeni Şafak
Yanan konteyner kullanılamaz hale geldi

00:3427/01/2026, Salı
IHA
Yangında can kaybı yaşanmadı.
Antakya’nın Derince Mahallesi’nde çıkan yangında bir konteyner alevlere teslim oldu. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.

Hatay’da alevlere teslim olan konteyner kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Antakya ilçesi Derince Mahallesi’nde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında yaralanan ve can kaybı yaşanmazken, konteyner kullanılmaz hale geldi.



#Hatay
#Konteyner
#Yangın
