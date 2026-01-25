Hatay'da takla atan otomobilden anne ve baba yaralı olarak kurtuldu: Bir yaşındaki bebekten acı haber

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan bebek E.Ü. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hatay'ın Hassa ilçesinde aydınlatma direğine çarparak takla atan otomobildeki bebek hayatını kaybetti, anne ile baba yaralandı.
Ö.Ü. yönetimindeki 31 BAE 894 plakalı otomobil, Kırıkhan-Hassa kara yolunun Aktepe mevkisinde aydınlatma direğine çarparak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü, beraberindeki eşi ve 1 yaşındaki bebekleri E.Ü. yaralandı.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan E.Ü. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
#Aktepe Mahallesi
#Hassa
#Hatay
#Ölümlü Trafik Kazası
#TRAFİK KAZASI