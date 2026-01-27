Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Mobilyaların içine gizlenmiş şekilde bulundu: 1 milyon 392 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Mobilyaların içine gizlenmiş şekilde bulundu: 1 milyon 392 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

22:0527/01/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Ticaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı

Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, mobilya cinsi eşyaların bulunduğu konteynerde şüphe üzerine arama gerçekleştirdi. Ekipler Piyasa değerinin yaklaşık 560 milyon TL olan 1 milyon 392 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki limanda, gümrük muhafaza ekiplerince bir konteynerde 1 milyon 392 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 560 milyon TL olduğu belirtilen uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü’nde İskenderun Limanı’na gelen ihracat yükünü risk analizine tabi tuttu. Yapılan kontrollerde, mobilya cinsi eşyaların bulunduğu konteynerde uyuşturucu madde olabileceği değerlendirildi. Detaylı aramada, mobilyaların içine gizlenmiş halde 1 milyon 392 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 560 milyon TL olduğu belirtilen uyuşturucuya el konulurken, olayla bağlantılı 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği bildirildi.



#Uyuşturucu
#Hatay
#Sınır
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Manchester City Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Man City GS maçı şifresiz kanalda mı? İşte yayın detayları