Mobilyaların içine gizlenmiş şekilde bulundu: 1 milyon 392 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki limanda, gümrük muhafaza ekiplerince bir konteynerde 1 milyon 392 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 560 milyon TL olduğu belirtilen uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.