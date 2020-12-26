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ANKARA

Havadaki FETÖ’cü kriptolara darbe

Havadaki FETÖ’cü kriptolara darbe

Ankara’daki FETÖ operasyonunda Hava Kuvvetleri yapılanmasındaki 17 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Aktif görevdeki 6 şüpheliden 2’si kurmay albay. Şüphelilerin kontörlü telefonlardan mahrem imamlarıyla irtibat kurdukları öğrenildi. İkinci operasyon FETÖ’nün çaldığı sınav sorularını da dağıttığı sınava çalışma evlerine yapıldı. Bu evlerde kaldığı belirlenen 15 kişi yakalandı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Ankara genelinde kontörlü telefonlardan mahrem imamlarıyla irtibat sağladığı tespit edilen 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Ankara genelinde kontörlü telefonlardan mahrem imamlarıyla irtibat sağladığı tespit edilen 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında dün 2 ayrı operasyon düğmesine basıldı. İlk olarak örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasındaki kriptoların yakalanması için harekete geçildi. Ankara genelinde kontörlü telefonlardan mahrem imamlarıyla irtibat sağladığı tespit edilen 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerden 6’sının aktif görevde olduğu belirtildi. Yine bunlardan da 2’sinin hava pilot kurmay albay rütbesinde olduğu kaydedildi.

SINAVA ÇALIŞMA EVLERİNE OPERASYON

  • İkinci operasyon ise FETÖ’nün çaldığı sınav sorularını da dağıttığı sınava çalışma evlerine yönelik gerçekleştirildi. Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, 2016 öncesi Ankara’da oluşturulan sınava çalışma evlerinde kaldıkları tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 15’i gözaltına alındı. Söz konusu şüphelilerin idari yargı sınavına hazırlanmak için sınava çalışma evlerinde kaldıkları tespit edildi. Bu şüphelilerden 3’ünün hakim adayı, 9’unun ise avukat olduğu belirtildi. Şüphelilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor.
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