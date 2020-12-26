Havadaki FETÖ’cü kriptolara darbe

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında dün 2 ayrı operasyon düğmesine basıldı. İlk olarak örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasındaki kriptoların yakalanması için harekete geçildi. Ankara genelinde kontörlü telefonlardan mahrem imamlarıyla irtibat sağladığı tespit edilen 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerden 6’sının aktif görevde olduğu belirtildi. Yine bunlardan da 2’sinin hava pilot kurmay albay rütbesinde olduğu kaydedildi.

SINAVA ÇALIŞMA EVLERİNE OPERASYON