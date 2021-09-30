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POLİTİKA

HDP Eş Başkanı Buldan'dan 'üçüncü yol' çıkışı: Millet İttifakı'na ihtiyacımız yok daha demokratik bir ittifak kurmalıyız

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, 2023 yılında yapılacak seçimlere ve ittifak çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, 'üçüncü yol' ittifakına değindi. Buldan, parlamento seçimlerinde Millet İttifakı'na ihtiyaçları olmadığını vurgulayarak, "Millet İttifakı dışında kalanlar, gri alanda kalanlar ve toplumun farklı kesimlerinin oluşturacağı daha demokratik bir ittifak kurmalıyız. İktidarın sandalye sayısını düşürmeliyiz." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP Eş Başkanı Buldandan üçüncü yol çıkışı: Millet İttifakına ihtiyacımız yok daha demokratik bir ittifak kurmalıyız
HDP'li Pervin Buldan

T24'e gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, partileri tarafından ‘Demokrasi Tutum Belgesi’ adıyla yayımlanan 11 maddelik deklarasyona ve ittifak çalışmalarına değindi.

"DAHA DEMOKRATİK BİR İTTİFAK İSTİYORUZ"

2023 yılında yapılacak seçimlerin parlamento ayağında ittifaka ihtiyaç duymadıklarını belirten Buldan, 'üçüncü yol' olarak nitelendirdiği ittifaka ilişkin, "Önümüzde iki seçim var. Aynı günde yapılacak. Parlamento seçiminde herhangi bir ittifaka ihtiyacımız yok. Anketlerde yüzde 13-14 rakamlarına ulaşıyoruz. Parlamento seçimlerinde daha demokratik bir ittifakı esas alıyoruz." dedi.

"AMACIMIZ İKTİDARA SANDALYE KAYBETTİRMEK"

Demokratik ittifakın içinde Millet İttifakı'nın olmadığını vurgulayan Buldan, "Onların da dışında kalan, 'gri alan' dediğimiz ve toplumun farklı kesimlerinin oluşturacağı bir ittifak olacak." diye konuştu.

Amaçlarının iktidara sandalye sayısı kaybettirmek ve HDP içinde yer almayan toplumun farklı çevrelerinin olduğunu belirten Buldan, "Farklı çevreleri de parlamentoya sokabilirsek, yüzde 10 değil 20'lere varan bir oranla parlamentoya girersek, biz o zaman demokratik ittifakı, üçüncü yolu oluşturmuş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

HDP Eş Başkanı Buldan'dan 'üçüncü yol' çıkışı: Millet İttifakı'na ihtiyacımız yok daha demokratik bir ittifak kurmalıyız
OYNAT 02:46
HDP Eş Başkanı Buldan'dan 'üçüncü yol' çıkışı: Millet İttifakı'na ihtiyacımız yok daha demokratik bir ittifak kurmalıyız
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, 2023 yılında yapılacak seçimlere ve ittifak çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, 'üçüncü yol' ittifakına değindi. Buldan, parlamento seçimlerinde Millet İttifakı'na ihtiyaçları olmadığını vurgulayarak, 'Millet İttifakı dışında kalanlar, gri alanda kalanlar ve toplumun farklı kesimlerinin oluşturacağı daha demokratik bir ittifak kurmalıyız. İktidarın sandalye sayısını düşürmeliyiz.' dedi.

CHP'NİN AÇIKLAMALARINDAN MEMNUN

Buldan, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Türkiye'de bir Kürt sorunu olduğu çözüm olarak HDP'yi göstermesine' ilişkin ise, "Bugün CHP’nin Kürt sorununun Meclis’te çözülmesi ve HDP’nin bu konuda muhatap alınması görüşünün önemli olduğunu düşünüyorum. CHP’nin bu çıkışı daha da cesaretlendirilmeli. Mutlaka gündem olmalıdır." diyerek destek verdi.

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