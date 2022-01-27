HDP'li Güzel hakkında oluşturulan Hazırlık Komisyonu pazartesi günü toplanıyor: 'Yarına kadar süre verdik'

Hazırlık Komisyonu Başkanı AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can süreci anlattı. Can, "Semra Güzel'e yazılı savunması için yarına kadar süre verdik. Sözlü savunmak yapmak isterse 31 Ocak Pazartesi saat 14.00'te toplantı planladık, gelip bizzat yüz yüze savunma yapabilir veya bir milletvekili arkadaşına savunma yaptırabilir. Süreç bu minvalde ilerliyor. Komisyon üyesi arkadaşlarımız dosyaları inceliyorlar. Gerekli değerlendirmeleri önümüzdeki günlerde yapacaklar." bilgisini verdi.

Can, Hazırlık Komisyonunun, yasal olarak bir aylık süre zarfında gerekli kanaat oluştuktan sonra hazırladığı raporu, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a arz edeceğini açıkladı. Semra Güzel'in yazılı savunmasının henüz Hazırlık Komisyonu'na ulaşmadığını bildiren Can, "Savunma kutsal bir hak. Söz savunmanın, biz de dinleyiciyiz. Bekliyoruz." dedi.

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"Karma Komisyon üyeleri, dosyayı uzman refakatinde inceleyebilir"

Semra Güzel ile ilgili iki fezlekenin Hazırlık Komisyonunun gündeminde olduğunun altını çizen Can, şöyle devam etti:

"Semra Güzel hakkındaki yeni fezleke, bu iki fezlekeye bir ek olarak gelmedi. Müstakilen yeni bir fezlekedir. Meclis Başkanımız, Karma Komisyon'a havale etti. Bu ayrı bir gündemdir. Karma Komisyon, bunu gündemine alır, almaz bunu biz bilemiyoruz. Bizim konumuz değil. Ancak şu vardır ki Karma Komisyon üyeleri Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşmaktadır. Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeleri, dokunulmazlıkla ilgili gelen bütün milletvekilleriyle ilgili fezleke dosyalarını usulü dairesince yerinde gidip inceleyebilir. Biz de gelen o yeni fezleke dosyasını inceleyebiliriz, okuyabiliriz. Komisyon üyelerinin bu noktada bir inisiyatifi, yetkisi vardır. Karma Komisyon üyeleri, bu dosyayı uzman refakatinde inceleyebilir, okuyabilir. Ben de okumayı düşünüyorum."

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Hazırlık Komisyonunun, gündemine hakim olduğunu vurgulayan Can, "Yasal süreç devam etmektedir. TBMM'nin itibarı, milletvekilliği makamının itibarı, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince soruşturma dosyaları gizlidir. Bu konu üzerinde de gereken hassasiyeti göstermeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

OYNAT 01:45 Numan Kurtulmuş'tan HDP'li Semra Güzel açıklaması: Ümit ediyoruz ki milletvekilliği düşürülecektir AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'e ilişkin, 'Terörle, silahla, bomba ile demokrasi yan yana gelmez. Kim derse 'Biz hem terörün gölgesinde olacağız hem de demokratik haklarımızı kullanacağız.', dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görülmemiştir. Ümit ediyoruz ki Meclisin ittifakıyla bu milletvekilinin milletvekilliği düşürülecektir. Bu sadece bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmesi değildir, terörle demokrasi arasına bir sınır çekme bakımından da önemlidir.' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:04 Bekir Bozdağ'dan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası hakkında açıklama: Bir buçuk iki ay içerisinde komisyon çalışmalarını tamamlayacak TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Başkanı Bekir Bozdağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP vekili Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası hakkında açıklama yapan Bozdağ, 'Bir buçuk iki ay içerisinde komisyon çalışmalarını tamamlayacak ve kararını açıklayacaktır .' dedi.

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OYNAT 00:28 CHP Sözcüsü Öztrak HDP'li Güzel için kendisine yöneltilen soruya tepki gösterdi: Lafın tamamı akıllıya söylenmez CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme ilişkin yaptığı basın açıklamasında, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel konusunda kendisine yöneltilen soruya tepki gösterdi. Geçtiğimiz haftaki açıklamasında Güzel hakkındaki fezleke için 'gereğinin yapılacağını' söyleyen ve net olmamakla eleştirilen Öztrak, 'Gereğini yapacağız diyorsak meramımızı çok iyi anlatıyoruz. Lafın tamamı akıllıya söylenmez.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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OYNAT 02:19 AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: CHP de terörü savunmaya başladı AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, HDP vekili Semra Güzel'in terörist ile fotoğraflarına tepki göstermeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Ünal konuşmasında, '2017 yılında Adıyaman'da öldürülen bir teröristin üzerinden çıkan fotoğrafları tüm Türkiye gördü. Bir şeyi doğru koyalım. Kimse dünyada terörü, silahı, şiddeti savunamaz. HDP hariç, onlar savunuyor. Şimdi HDP'nin yanında CHP'de savunmaya başladı.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:18 Bakan Kurum'dan CHP'ye 'Semra Güzel' tepkisi: HDP'nin sözcüsü Kandil'in sözlüsü mü oldunuz? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP vekili Semra Güzel'e tepki gösteremeyen CHP'ye sert sözlerle yüklendi. Kurum, 'HDP'nin terörle sözlü olduğunu anladık da Yozgat'ta 'Kandil'i yerle bir edeceğim' diyen, bugün ise TBMM'de onlarla kol kola gezenlere ne oluyor? Yoksa siz de HDP'nin sözcüsü, Kandil'in sözlüsü mü oldunuz? Siz 'Gerekirse tek kurşunum kalana kadar vatanı savunurum' diyen Gazi Mustafa Kemal'in emanetine ihanet ettiniz.' açıklamasında bulundu. BiP'te paylaş

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