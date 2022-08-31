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POLİTİKA

HDP’li Meral Danış Beştaş’tan hükümete tehdit: Bizim yönetimde olduğumuz bir iktidarda yargılanacaksınız

TİP vekili Ahmet Şık'ın 'AK Parti kapatılacak' tehdidinin ardından HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'tan da hükümete gözdağı geldi. TBMM Karma Komisyonunda yapılan dokunulmazlık görüşmeleri sırasında hükümeti açık açık tehdit eden Beştaş, "Bizim yönetimde olduğumuz bir iktidarda yargılanacaksınız." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP’li Meral Danış Beştaş’tan hükümete tehdit: Bizim yönetimde olduğumuz bir iktidarda yargılanacaksınız
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş

Geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında milli iradeyi hedef alarak iktidara tehditler savuran TİP vekili Ahmet Şık'ın ardından HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'tan da hükümete tehdit geldi.

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HDP'li Meral Danış Beştaş, TBMM Karma Komisyonunda yapılan dokunulmazlık görüşmeleri sırasında hükümeti açık açık tehdit etti. İktidarın hesap vereceğini söyleyen HDP'li Beştaş, "Bizim yönetimde olduğumuz bir iktidarda yargılanacaksınız." ifadesini kullandı.

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Beştaş'ın bu sözleri akıllara CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun "HDP yönetimde olmalı" açıklamasını getirdi. Tanrıkulu, "Yerelde yönetmeyi Türkiye bazında da bu yönetime ortak olmak istiyorlar. Bunun güveninin sağlanması lazım. Bunu masa konuşuyor mu bilmiyorum ama ben her ortamda savunuyorum böyle olması lazım." açıklamasında bulunmuştu.

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