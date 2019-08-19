HDP'nin elinde büyükşehir belediyesi kalmadı

HDP, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminin ardından 3 büyükşehir ile 5 ilde belediye başkanlıklarını kazanmıştı. HDP'nin elinde bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine İçişleri Bakanlığı tarafından bu sabah kayyum atanarak belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı.

SADECE 5 İLDE HDP'Lİ BAŞKANLAR BULUNUYOR

İçişleri Bakanlığının aldığı kararla HDP'li olan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevlerinden uzaklaştırıldı. Bu kararın ardından HDP'nin elinde büyükşehir belediye başkanlığı kalmadı.

31 Mart seçimlerinde 3 büyükşehir olmak üzere 8 ilde başkanlık kazanan HDP'nin elinde sadece Batman, Siirt, Kars, Iğdır ve Hakkari Belediyeleri bulunuyor. Ayrıca 40 ilçe ve 12 belde belediyesinde HDP'li başkanlar görev yapıyor.

GÜNDEM Bahçeli, Süleyman Soylu'yu aradı: Hükümete desteğimiz tam

GÜNDEM HDP'li belediyelere operasyon Suriye konusuyla doğrudan bağlantılı

GÜNDEM İstanbul'u sel götürürken tatile devam eden İmamoğlu HDP'liler için anında tweet attı

GÜNDEM Van Valisi Bilmez'den görevlendirmeden sonra ilk açıklama

GÜNDEM 29 ilde terör operasyonu: 418 şüpheli gözaltında

GÜNDEM İçişleri Bakanlığı'ndan 3 büyükşehire neden kayyum atandı açıklaması

GÜNDEM Diyarbakır ve Van büyükşehir belediye binalarında yoğun güvenlik önlemi