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POLİTİKA

HDP'nin 31 Mart'ta kazandığı büyükşehirler kayyuma geçti

HDP'nin elinde büyükşehir belediyesi kalmadı

31 Mart seçimlerinin ardından 3 büyükşehir ve 5 ilde belediye başkanlıklarını kazanan HDP, belediye başkanlarının terör örgütüne yardım ve yataklık nedeniyle haklarında yürütülen soruşturma nedeniyle görevden alınmasıyla birlikte elinde büyükşehir belediye başkanlığı kalmadı. İçişleri Bakanlığı tarafından bu sabah Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları görevden uzaklaştırılarak yerlerine illerin valileri kayyum olarak atandı.

Emrah Yeşilduman Yeni Şafak
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Binası
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Binası

HDP, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminin ardından 3 büyükşehir ile 5 ilde belediye başkanlıklarını kazanmıştı. HDP'nin elinde bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine İçişleri Bakanlığı tarafından bu sabah kayyum atanarak belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı.

SADECE 5 İLDE HDP'Lİ BAŞKANLAR BULUNUYOR

İçişleri Bakanlığının aldığı kararla HDP'li olan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevlerinden uzaklaştırıldı. Bu kararın ardından HDP'nin elinde büyükşehir belediye başkanlığı kalmadı.

  • 31 Mart seçimlerinde 3 büyükşehir olmak üzere 8 ilde başkanlık kazanan HDP'nin elinde sadece Batman, Siirt, Kars, Iğdır ve Hakkari Belediyeleri bulunuyor. Ayrıca 40 ilçe ve 12 belde belediyesinde HDP'li başkanlar görev yapıyor.

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