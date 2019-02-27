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Bursa haberleri: Hemşireyi taciz ettiği iddia edilen özel kalem müdürü serbest

Hemşireyi taciz ettiği iddia edilen özel kalem müdürü serbest

Bursa’da bir hemşireyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan özel kalem müdürü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi IHA
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ARŞİV

Olay merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu üzerindeki özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre hastanenin özel kalem müdürü F.Y. (53), sabah erken saatlerde aynı hastanede hemşire olarak görev yapan 20 yaşındaki N.A’yı (20) odasına çağırdı.

F.Y’nin odasına giden N.A., özel kalem müdürünün kendisini taciz ettiğini iddia ederek polise ihbarda bulundu. Genç hemşirenin şikayeti üzerine F.Y. gözaltına alındı.

Tutuksuz yargılanacak

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen F.Y. savcılık ifadesinde genç kızı taciz etmediğini amacının tokalaşmak olduğunu savundu. F.Y. dün savcılık ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere mahkemece serbest bırakıldı.

  • Ancak bugün savcının talimatıyla yeniden adliyeye çağrılan F.Y. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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