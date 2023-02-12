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Adıyaman’da bin 939 binanın yerle bir olduğu depremden sonraki çalışmaların koordine edildiği kriz merkezi canla başla çalışıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un koordinesinde tüm süreç yönetiliyor. Koordinasyon merkezinde her birime bir kaymakam görevlendirildi.
Lojistik, çadır ve konteynırlar, gelen yardımların toplanıp dağıtılması, elektrik ve su hatları, depremzedelerin nakli, hastaneye sevkler, iş makinaları koordinasyonu gibi birçok birim oluşturularak çalışmalar sistemli bir şekilde yürütülüyor. Kriz merkezinde oluşturulan “İş makineleri koordinasyon birimi” yetkilileri tarafından kente giriş yapan ekskavatör, kepçe, dozer, vinç ve hafriyat kamyonlarının plaka, şoför cep telefonu ve çalışabileceği alanlar kayıt altına alınıyor. Kaydı tamamlanan makineler merkezdeki ekrana düşüyor ve ihtiyaç olan bölgelere sevk ve idaresi yapılıyor.