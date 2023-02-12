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Her birime bir kaymakam

Adıyaman’da bin 939 binanın yerle bir olduğu depremden sonraki çalışmaların koordine edildiği kriz merkezi canla başla çalışıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un koordinesinde tüm süreç yönetiliyor. Koordinasyon merkezinde her birime bir kaymakam görevlendirildi.

Ali Kürşat Büyükada
Ali Kürşat Büyükada
04:27 . 12/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Adıyaman’da bin 939 binanın yerle bir olduğu depremden sonraki çalışmaların koordine edildiği kriz merkezi canla başla çalışıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un koordinesinde tüm süreç yönetiliyor. Koordinasyon merkezinde her birime bir kaymakam görevlendirildi.

SEVK VE İDARE TEK NOKTADAN

Lojistik, çadır ve konteynırlar, gelen yardımların toplanıp dağıtılması, elektrik ve su hatları, depremzedelerin nakli, hastaneye sevkler, iş makinaları koordinasyonu gibi birçok birim oluşturularak çalışmalar sistemli bir şekilde yürütülüyor. Kriz merkezinde oluşturulan “İş makineleri koordinasyon birimi” yetkilileri tarafından kente giriş yapan ekskavatör, kepçe, dozer, vinç ve hafriyat kamyonlarının plaka, şoför cep telefonu ve çalışabileceği alanlar kayıt altına alınıyor. Kaydı tamamlanan makineler merkezdeki ekrana düşüyor ve ihtiyaç olan bölgelere sevk ve idaresi yapılıyor.


#Deprem
#Kaymakam
#Adil Karaismailoğlu
#Mehmet Muş
#Adıyaman
44 dakika önce
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Her birime bir kaymakam
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