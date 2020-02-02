Gündem Her sözü ahlaksızca
POLİTİKA

Her sözü ahlaksızca

İSMEK toplantısında çalışanları, “gece düzenleyip bekarları itfaiyecilerle buluşturalım” diyerek taciz eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin yeni ‘ahlaksız sözleri’ ortaya çıktı. Mağdurların savcıya verdiği ifadeye göre Şişli, müdür Ali K.’yı kastederek, “En şanslı müdür bu. Bu kadar kadınla çalışıyor” demiş.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin ‘ahlaksızca’ ifadeleri yargıya taşında. Mobbinge maruz kalan 14 İSMEK bölge sorumlusu Meltem Şişli hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığa başvuran bölge sorumluları hakaret, dini değerleri aşağılama” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından cezalandırılmasını talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren bölge sorumlularından İ.Ö, R.E ve S.C, Şişli’nin kendilerine yönelik söylediği hakaretamiz ifadeleri savcılıkla paylaştı.

İSMEK

Ahlaksız kadın
GÜNDEM
Ahlaksız kadın

HEPİMİZ ÇOK UTANDIK

İ.Ö ve R.E verdikleri ifadelerde 19 Ağustos’ta Meltem Şişli ile yaptıkları toplantıda başörtülerine yönelik söylediği sözleri ve bekar yöneticileri evlendirme adı altında sarf ettiği kelimeleri doğruladı. İ.Ö verdiği ifadede, “Bekar olan arkadaşların el kaldırmasını istedi. Arkadaşlar da el kaldırdı. ‘Bayağı bekar varmış. İtfaiyedeki arkadaşlarla buluşturalım kaynaştıralım. Bir gece düzenleyelim’ dedi. Hepimiz çok utandık. Devamında İSMEK Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Ali Bey’i kastederek, ‘En şanslı müdür bu müdür. Bu kadar kadınla çalışıyor’ dedi” ifadelerini kullandı.

‘NEDEN HİÇ ERKEK YOK’

  • Mağdurlarından R.E ise toplantı esnasında Meltem Şişli’nin kendilerine, İSMEK’te yer alan programlardan bir tanesi olan el sanatları branşlarına çok gerek olmadığını ve istihdama yönelmeleri gerektiğini aktardığını ifade etti. İfade veren isimlerden bir diğeri olan S.C ise Şişli’nin aynı toplantıda karşısında kadınları görünce, ‘Çok kadın var neden erkek yok’ şeklinde bir tepki gösterdiğini belirtti.

İcabınıza bakacağım
GÜNDEM
İcabınıza bakacağım

İSMEK'in eski kadın bölge sorumlularından Yeşim Meltem Şişli'ye suç duyurusu
OYNAT 02:39
İSMEK'in eski kadın bölge sorumlularından Yeşim Meltem Şişli'ye suç duyurusu
İSMEK'in eski 20 kadın bölge sorumlusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusunda bulundu. İşten çıkarılan İSMEK bölge sorumlularından Sümeyra Sağlam, 'Adı geçen hanımefendi, 'siz bu işleri nasıl yapıyorsunuz?' dedi, biz de 'belediye araç vermiyor, kendi araçlarımızı kullanıyoruz' dedik. Bize 'bu paraya bu iş mi yapılır, bu parayla otobüse, minibüse nasıl biniyorsunuz, başörtülerinizle otobüse, minibüse in bin terlemiyor musunuz? Zor olmuyor mu?' dedi, hatta 'kokuyorsunuz' bunu bile söyleyebildi. Biz inanamadık. Duyduğumuz cümlelere biz inanmadık' diye konuştu.


İlk uçak gemimiz denizde

İlk uçak gemimiz denizde

Bir yıl sürmesi beklenen deniz testleri dün itibariyle başlatıldı.
Her sözü ahlaksızca

Her sözü ahlaksızca

İBB'li Şişli: ​En şanslı müdür bu müdür. Bu kadar kadınla çalışıyor​.
Yalnız değilsiniz

Yalnız değilsiniz
İcabınıza bakacağım

İcabınıza bakacağım

İBB'li Meltem Şişli: ​''Başörtüsüyle bu iş yapılamaz, ter kokuyorsunuz.''
Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

​Akhisar ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahliye operasyonu tamamlandı

Tahliye operasyonu tamamlandı

​14 günlük tıbbi gözetim süreci başladı.
Fırtına geri döndü

Fırtına geri döndü

​Trabzonspor geriye düşmesine rağmen Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.
Herkes penaltı bekledi

Herkes penaltı bekledi

​Trabzonspor-Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyon.
İSMEK skandalına inceleme

İSMEK skandalına inceleme

​Bakan Selçuk, müfettişleri görevlendirdi.
İlk etapta <br>bin tane kurulacak

İlk etapta
bin tane kurulacak

​Depremzedeler için konteyner kent kuruluyor.
Türkiye Kamikaze <br>İHA bölükleri kuruyor

Türkiye Kamikaze
İHA bölükleri kuruyor

​Savunma Sanayi Çalıştayı'nda açıklandı.
CHP'nin samimiyeti kalmamıştır

CHP'nin samimiyeti kalmamıştır

Bahçeli'den CHP'nin 'Elazığ afet bölgesi ilan edilsin' teklifine sert yanıt.
Arap Birliği'nden <br>Trump'ın planına ret

Arap Birliği'nden
Trump'ın planına ret

​Hiçbir şekilde dikkate alınmayacak.
İlk maç ilk galibiyet

İlk maç ilk galibiyet

Sergen Yalçın'lı Beşiktaş, Rizespor'u 2-1 mağlup etti
İstanbul'da<br> kritik görüşme

İstanbul'da
kritik görüşme

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas liderini kabulü başladı.
Çocuklarımızı onlar için beslemedik

Çocuklarımızı onlar için beslemedik

​Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine katılım arttı.
Abbas'dan ABD'ye sert tepki

Abbas'dan ABD'ye sert tepki

​Tarihe Kudüs'ü satan biri olarak geçmeyeceğim

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.