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Herkesi dolandırıp yurt dışına kaçan güzellik merkezi sahibinin mağdur ettiği federasyon başkanının eşi intihar etti

Herkesi dolandırıp yurt dışına kaçan güzellik merkezi sahibinin mağdur ettiği federasyon başkanının eşi intihar etti

08:4113/05/2025, Salı
DHA
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Sinem Çekinmez'in evini ipotek ettirdiği Fadıl Şahin, 51 yaşındaydı.
Sinem Çekinmez'in evini ipotek ettirdiği Fadıl Şahin, 51 yaşındaydı.

Adana'da, çok sayıda müşterisini ve tedarikçisini dolandırıp, yurt dışına kaçtığı iddia edilen güzellik merkezi sahibi Sinem Çekinmez'e kredi çekebilmesi için kefil olup evinin tapusunu ipotek ettiği öne sürülen Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı N.Ş.'nin eşi 51 yaşındaki Fadıl Şahin yaşamına son verdi intihar etti.

Adana'da, 3 şubesi bulunan güzellik merkezinin sahibi Sinem Çekinmez, piyasa değerinin altında hizmet vaadiyle çok sayıda müşterisini ve tedarikçisini dolandırıp, 17 Nisan’da yurt dışına kaçtı.


Çekinmez'in 3 aydır maaşlarını alamayan çalışanları, şubelerdeki eşyaları yağmaladı. Çalışanlarına özür mesajı gönderen Çekinmez, kaçmadığını ve bir gün borçlarını ödeyeceğini ancak eşyaların yağmalanması nedeniyle zor durumda olduğunu öne sürdü.


Sinem Çekinmez

Sinem Çekinmez'in, geçen yıl kredi çekmek için, Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı N.Ş.’nin eşi Fadıl Şahin’in (51) evini ipotek ettiği ortaya çıktı. Çekinmez’in yurt dışına kaçması üzerine borcu ödeyemeyince bunalıma giren Fadıl Şahin, dün sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi’nde bir ağacın altında tabancayla yaşamına son verdi.


EŞİNE SON KEZ MESAJ ATTI

Olay öncesi eşine, “Seni seviyorum, hakkını helal et” mesaj gönderdiği belirtilen Şahin’in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#adana
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