Gündem Hristiyanlar PKK tehdidinde
POLİTİKA

Hristiyanlar PKK tehdidinde

Türkiye’yi Hristiyanları katletmekle suçlayan PKK’lı teröristlerin sicili kabarık: Arami ve Süryanilerin okulları işgal edildi, pek çok beldede etnik temizlik uygulandı, yer isimleri Kürtçe ile değiştirildi. Avrupa Süryani Konfederasyonu imzalı raporda, “Süryani lider David Jendo, Papaz Gabriel Dawud, 9 Süryani güvenlik gücüyle birlikte tutuklandı. Kamışlı’da Süryani lokantası bombalandı, 14’ü Süryani 16 kişi öldürüldü” ifadeleri yer aldı.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
YPG'li teröristler
YPG'li teröristler

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’yi Hristiyan ve Ezidiler gibi dinî azınlıkları katletmekle suçlayan PKK’nın Hristiyanlara yaptıkları zulümler raporlara yansıdı. Suriyeli Hristiyanları temsil eden Avrupa Süryani Konfederasyonu ve Dünya Arami Konseyi PKK’ya isyan etti. Avrupa Süryani Konfederasyonu imzalı ‘Kürt Yönetimi Altında Süryaniler: Kuzeydoğu Suriye’deki Olaylar’ başlıklı rapor, PKK işgali altında yaşayan Hristiyanların dramını gözler önüne seriyor. Raporda, halkı bölgeden sürmek için kiliselerinin intihar saldırılarıyla hedef alındığını anlatan Süryaniler, “Kamışlı’da lokantamız bombalandı; 14’ü Süryani 16 kişi öldürüldü. Yine Kamışlı’da bir başka saldırıda 3 Süryani öldü” diyor.

İSİMLER DE DEĞİŞTİ

Eskiden önemli bir Süryani nüfusun bulunduğu Haseke’ye bağlı Amude de nüfus oyunlarından nasibini aldı. PKK’lılarca etnik temizlik uygulanan kasabada şuan ezici bir Kürt nüfusu bulunuyor. Raporda, Amude’de sadece 1 Süryani ailenin kaldığı ve onun da PKK’nın tehditlerine rağmen bölgede barınmakta bir süre direndiği, sonrasında işyerinin bombalanarak yerlebir edilmesinin ardından son Süryani ailenin de göç ettiği kaydedildi. Haseke şehir merkezinde PKK/YPG’nin bir Süryani okuluna da el koyduğu belirtilen raporda şu bilgiler veriliyor: “Resmi eğitimde Arapçayı kaldırarak yerine Kürtçeyi koyan PYD müfredatı da tamamen değiştirdi. Tarihî Süryani yerlerin isimleri kitaplarda Kürtçe yeni isimlerle değiştirildi. Süryani öğretmenler, metinlerde gerçekler olarak sunulan tarihsel, coğrafi ve dinî yanlışlıklardan şikayetçi. Bu yanlışlıklar arasında Süryanice yer isimlerinin Kürtçe olanlarla değiştirilmesi, İncil’de ifade edilen Kral Nebukadnezar’ın eşinin ‘Kürt kadını’ olarak tanımlanması, İran, Türkiye, Suriye ve Irak ülkelerinin haritalarda ‘Büyük Kürdistan’ adına küçük gösterilmesi bulunuyor.”

YAĞMA RUTİN OLDU

Raporun devamında, “YPG tarafından el koyulan bir başka Süryani malı ise Habur Nehri yakınlarındaki Tel Nasri’de oldu. Buradaki Süryani bölgelerine el koyan YPG, 3 eğitim kampı kurdu. Uluslararası Af Örgütü’nün 2015’te belgelediği üzere, Süryanilerin ev ve topraklarına Kürt otoriteleri tarafından el konuldu, yağmalandı. 2016’dan bu yana YPG halktan 100 bin ila 2 milyon Suriye Poundu arasında değişen haraçlar alıyor” denildi.

Herkes tepkili

  • Fotoğraf :Arşiv
  • Dünya Arami Konseyi de PKK/YPG’ye isyan eden gruplardan. PKK’nın birçok Arami genci öldürdüğünü, öğretmenlere işkence uyguladığını dile getiren grup şöyle diyor: “Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve Hristiyanlara yönelik en büyük tehdidi silahlı Kürt milliyetçiler oluşturuyor. Kendi kendilerine ilan ettikleri ‘Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu’nunda demokrasi diye bir şey yok. ‘Batı Kürdistan’ veya kendi dillerinde ‘Rojava’ diye adlandırdıkları otonomi ilan edilen bölgenin bir yönetişim modeli ve zulüm gören Hristiyanlar için güvenli bir cennet olarak gösterilmesi tam bir aldatmaca. Süryani Ortodoks ve Katolik Kiliselerinin dini liderlerine gözdağı için tehdit ettiler, Hristiyan gençleri kaçırıp işkenceye soktular. Savunmasız Aramilerin ve Ermenilerin topraklarına, mülklerine ve köylerine yasa dışı şekilde el konuldu. Hristiyan okullarına da el koyup kapatarak Hristiyan okulları Kürtleştirilmeye çalıştılar.”

Koyu bir dindar Hristiyan kitle: Evangelizm
DÜNYA
Koyu bir dindar Hristiyan kitle: Evangelizm
Hiçbir şey yapma şov yap

Hiçbir şey yapma şov yap

Dünya değişiyor, CHP 70 yıldır yerinde sayıyor.
Bağdadinin 4 yakın akrabası tutuklandı

Bağdadi'nin 4 yakın akrabası tutuklandı

​Kırşehir merkezli düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındılar.
Enkazdan kurtarılma sonrası acı haber

Enkazdan kurtarılma sonrası acı haber

Göçükten çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan mühendis hayatını kaybetti.
Bağdat'ta bombalı saldırı

Bağdat'ta bombalı saldırı

Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti 20 kişi yaralandı.
Merak edilen bölge:<br>Fingal Mağarası

Merak edilen bölge:
Fingal Mağarası

​Doğal akustiği ile bilinen bir deniz mağarası.
Kum hırsızlığına<br> kim göz yumuyor

Kum hırsızlığına
kim göz yumuyor

Karaburun'daki hırsızlık devleti milyonlarca lira zarara uğratıyor.

Bugün itibarıyla<br>çalışmaya başladık

Bugün itibarıyla
çalışmaya başladık

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, S-400 ve F-35 meseleleri hakkında konuştu.
Komisyon<br>yalanıyla işkence

Komisyon
yalanıyla işkence

​Rabia Naz'ın babası ve 3 kişi olayın tek görgü tanığına işkence ettiler.
Provokatör gözaltında

Provokatör gözaltında

​Karaköy'de başörtülü öğrencilere saldıran kadın yakalandı.

5 terörist etkisiz

5 terörist etkisiz

​Eylem hazırlığındaki PKK'lılar hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
İslamofobik<br>papaz açığa alındı<br>

İslamofobik
papaz açığa alındı

​İslam'ı 'başa çıkılması gereken bir sorun' olarak nitelemişti.
Başörtülü kıza yumruklu saldırı

Başörtülü kıza yumruklu saldırı

İstanbul'daki olayda sokaktakilerin müdahale etmemesi tepki çekti.
Örnek fedakarlık

Örnek fedakarlık

​Muğla'da müdür ve öğretmenler öğrencileri için kendi odalarından vazgeçti.
DEAŞ'lı terörist ABD'ye gönderildi

DEAŞ'lı terörist ABD'ye gönderildi

Yunanistan kabul etmediği için tampon bölgede kalmıştı.
Yoğunluk başladı

Yoğunluk başladı

​İstanbul Havalimanı'nda ara tatil hareketliliği.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.