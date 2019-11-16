Hristiyanlar PKK tehdidinde

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’yi Hristiyan ve Ezidiler gibi dinî azınlıkları katletmekle suçlayan PKK’nın Hristiyanlara yaptıkları zulümler raporlara yansıdı. Suriyeli Hristiyanları temsil eden Avrupa Süryani Konfederasyonu ve Dünya Arami Konseyi PKK’ya isyan etti. Avrupa Süryani Konfederasyonu imzalı ‘Kürt Yönetimi Altında Süryaniler: Kuzeydoğu Suriye’deki Olaylar’ başlıklı rapor, PKK işgali altında yaşayan Hristiyanların dramını gözler önüne seriyor. Raporda, halkı bölgeden sürmek için kiliselerinin intihar saldırılarıyla hedef alındığını anlatan Süryaniler, “Kamışlı’da lokantamız bombalandı; 14’ü Süryani 16 kişi öldürüldü. Yine Kamışlı’da bir başka saldırıda 3 Süryani öldü” diyor.

İSİMLER DE DEĞİŞTİ

Eskiden önemli bir Süryani nüfusun bulunduğu Haseke’ye bağlı Amude de nüfus oyunlarından nasibini aldı. PKK’lılarca etnik temizlik uygulanan kasabada şuan ezici bir Kürt nüfusu bulunuyor. Raporda, Amude’de sadece 1 Süryani ailenin kaldığı ve onun da PKK’nın tehditlerine rağmen bölgede barınmakta bir süre direndiği, sonrasında işyerinin bombalanarak yerlebir edilmesinin ardından son Süryani ailenin de göç ettiği kaydedildi. Haseke şehir merkezinde PKK/YPG’nin bir Süryani okuluna da el koyduğu belirtilen raporda şu bilgiler veriliyor: “Resmi eğitimde Arapçayı kaldırarak yerine Kürtçeyi koyan PYD müfredatı da tamamen değiştirdi. Tarihî Süryani yerlerin isimleri kitaplarda Kürtçe yeni isimlerle değiştirildi. Süryani öğretmenler, metinlerde gerçekler olarak sunulan tarihsel, coğrafi ve dinî yanlışlıklardan şikayetçi. Bu yanlışlıklar arasında Süryanice yer isimlerinin Kürtçe olanlarla değiştirilmesi, İncil’de ifade edilen Kral Nebukadnezar’ın eşinin ‘Kürt kadını’ olarak tanımlanması, İran, Türkiye, Suriye ve Irak ülkelerinin haritalarda ‘Büyük Kürdistan’ adına küçük gösterilmesi bulunuyor.”

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YAĞMA RUTİN OLDU

Raporun devamında, “YPG tarafından el koyulan bir başka Süryani malı ise Habur Nehri yakınlarındaki Tel Nasri’de oldu. Buradaki Süryani bölgelerine el koyan YPG, 3 eğitim kampı kurdu. Uluslararası Af Örgütü’nün 2015’te belgelediği üzere, Süryanilerin ev ve topraklarına Kürt otoriteleri tarafından el konuldu, yağmalandı. 2016’dan bu yana YPG halktan 100 bin ila 2 milyon Suriye Poundu arasında değişen haraçlar alıyor” denildi.

Herkes tepkili

Fotoğraf :Arşiv

Dünya Arami Konseyi de PKK/YPG’ye isyan eden gruplardan. PKK’nın birçok Arami genci öldürdüğünü, öğretmenlere işkence uyguladığını dile getiren grup şöyle diyor: “Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve Hristiyanlara yönelik en büyük tehdidi silahlı Kürt milliyetçiler oluşturuyor. Kendi kendilerine ilan ettikleri ‘Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu’nunda demokrasi diye bir şey yok. ‘Batı Kürdistan’ veya kendi dillerinde ‘Rojava’ diye adlandırdıkları otonomi ilan edilen bölgenin bir yönetişim modeli ve zulüm gören Hristiyanlar için güvenli bir cennet olarak gösterilmesi tam bir aldatmaca. Süryani Ortodoks ve Katolik Kiliselerinin dini liderlerine gözdağı için tehdit ettiler, Hristiyan gençleri kaçırıp işkenceye soktular. Savunmasız Aramilerin ve Ermenilerin topraklarına, mülklerine ve köylerine yasa dışı şekilde el konuldu. Hristiyan okullarına da el koyup kapatarak Hristiyan okulları Kürtleştirilmeye çalıştılar.”