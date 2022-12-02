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ANKARA

HSK'nin mazeret kararnamesi yayımlandı: 282 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) yayımlanan kararnameyle adli ve idari yargıda 282 hakim ve savcının görev yeri değişti.

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Haber Merkezi AA
HSKnin mazeret kararnamesi yayımlandı: 282 hakim ve savcının görev yeri değişti
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HSK Birinci Dairesinin, adli yargıda 255, idari yargıda ise 27 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan mazeret kararnamesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.


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