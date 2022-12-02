HSK'nin mazeret kararnamesi yayımlandı: 282 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK Birinci Dairesinin, adli yargıda 255, idari yargıda ise 27 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan mazeret kararnamesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.
HSK Birinci Dairesinin, adli yargıda 255, idari yargıda ise 27 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan mazeret kararnamesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.