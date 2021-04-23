​HSK’ya ortak isim formülü

2017’deki Anayasa değişikliği kapsamında yeniden oluşturulan Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) görev süresi 7 Haziran’da bitiyor. 13 üyeden oluşan HSK’nın başkanı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile doğal üyesi olan bakan yardımcısı dışındaki 11 üye yeniden belirlenecek. Bunlardan 7’si TBMM, 4’ü Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek. Meclis, Yargıtay üyeleri arasından 3, Danıştay üyeleri arasından 1, yükseköğretim kurumlarının hukuk dalında görev yapan öğretim üyeleri ile meslekte fiilen 15 yılını doldurmuş avukatlar arasından 3 üye seçecek.

İLK TUR İÇİN 35 OY GEREK

7 Nisan’da başlayan başvuru süreci dün sona erdi. HSK üyeliği için 117 ismin Meclis’e başvuru yaptığı bildirildi. Buna göre, Yargıtay kontenjanından 51, Danıştay kontenjanından 10, avukat kontenjanından 43 ve öğretim üyesi kontenjanından 13 kişi adaylık başvurusu yaptı. Seçim süreci kulisleri de hareketlendirdi. İlk olarak TBMM Adalet ve Anayasa Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon’da seçim yapılacak. Komisyon her bir üyelik için 3 adayı, üye tam sayısının 3’te 2 çoğunluğuyla belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tam sayısının 5’te 3 çoğunluğu aranacak. Buna göre, bir adayın seçilebilmesi için ilk turda en az 35, ikinci turda ise en az 31 oy alması gerekiyor. Aksi halde en çok oy alan adaylar arasında kura çekilecek. Üye sayısı 30 olan Cumhur İttifakı aday belirlemek için gereken çoğunluğu sağlayamıyor. AK Parti kurmayları, bir süredir Meclis’teki HSK seçimleri için formül arıyordu.

21 ADAYDAN 7’Sİ SEÇİLECEK

Cumhur İttifakı’nın aday belirlemek için yeterli çoğunluğa sahip olmaması, uzlaşma ihtimalini gündeme getiriyor. Kulislerde, herkes tarafından kabul edilen ortak isimler üzerinde uzlaşmanın sağlanabileceği kaydediliyor. Komisyondaki seçim sürecinin ardından TBMM Genel Kurulu’nda da seçim yapılacak. Genel Kurul komisyonda belirlenecek 21 isim arasından 7 kişiyi HSK üyeliğine seçecek. Kurul üyeliği seçimlerinin, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki 30 gün içinde yapılması gerekiyor. Seçilen yeni üyeler, 4 yıl boyunca görev yapacak.