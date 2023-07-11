HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Emekli maaşlarına en az 5 bin lira zam yapılmalı

HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge olarak ilan edilen Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 28 yıl önce bugün aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 binden fazla masum sivilin katledildiğini belirtti.

Sadece inancı ve etnik kimliği nedeniyle katliama uğrayan masumları rahmetle andığını ifade eden Yapıcıoğlu, soykırımın faillerini ve destekçilerini lanetledi.

HÜDA PAR olarak bütün imkan ve güçleriyle halka hizmet etme gayretinde olacaklarını anlatan Yapıcıoğlu, siyasetin çıkar, menfaat ve tarafgirlik üzerine değil hakkaniyet ve adalet ölçülerine göre yapılmasını savunduklarını; hem iç hem de dış sorunlara siyasi zeminlerde çözüm aranması gerektiğini ısrarla vurguladıklarını dile getirdi.

Siyaset kurumunun en kısa sürede Türkiye'nin temel sorunlarıyla yüzleşmesi gerektiğini söyleyen Yapıcıoğlu, "Öncelikle vesayetten ve ideolojiden arınmış, ötekileştirmeyen, inanç ve hayat tarzı dayatmayan, temel hak ve hürriyetleri güvence altına alan, toplumun inanç değerleriyle örtüşen, siviller tarafından yapılmış yerli ve adil bir anayasa için acilen adım atılmalıdır. Bütün vatandaşlarımızın can, mal, din, akıl ve nesil emniyetinin güvence altına alınarak bir güven toplumunun inşa edilmesi gerekmektedir." diye konuştu.

Yapıcıoğlu, "Yüzyıl önce uygulanan bazı yanlış politikalar nedeniyle zamanla büyük bir soruna dönüşen Kürt meselesi herhangi bir örgüte ve dış mihraka indirgenmeden adalet ve hakkaniyet temelinde çözüme kavuşturulmalıdır." dedi.

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zamları da değerlendiren Yapıcıoğlu, "Özellikle emeklilerin maaş artışının yeterli olmadığı bize göre tartışmasızdır. Bizim teklifimiz; emeklilere de memurlara yapıldığı gibi seyyanen zam yapılmasıdır. Bütçe imkanlarına göre bu rakam en az 5 bin lira olmalıdır." şeklinde konuştu.