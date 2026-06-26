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IBAN’da etkin pişmanlık

IBAN’da etkin pişmanlık

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0026/06/2026, Cuma
G: 26/06/2026, Cuma
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kamuoyunda “12. Yargı Paketi” olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Yaklaşık 12 saat süren görüşmelerin ardından kabul edilen pakete eklenen önergeyle, kamuoyunda “IBAN düzenlemesi” olarak bilinen yeni hüküm yasalaşma yolunda önemli bir aşamayı geçti. Düzenlemeyle kişinin suça katılımı yalnızca banka hesabını, IBAN’ını, banka veya kredi kartını ya da ödeme sistemlerine ilişkin bilgileri haksız menfaat karşılığında kullandırmakla sınırlı kalırsa, hakkında iştirak hükümleri kapsamında belirlenecek ceza yarı oranında indirilecek. Önerge ile IBAN veya hesabını haksız menfaat karşılığında kullandırmış olsa bile daha sonra etkin pişmanlık gösteren kişilerin cezasında üçte iki oranında indirim yapılabilecek.


#IBAN
#etkin pişmanlık
#yargı paketi
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