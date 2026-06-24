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IBAN'ını kiralayana 10 yıl hapis

IBAN'ını kiralayana 10 yıl hapis

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0024/06/2026, Çarşamba
G: 24/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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TBMM Adalet Komisyonu'nda bugün görüşülecek 12. Yargı Paketi'ne önergeyle eklenmesi beklenen düzenlemeyle, haksız menfaat karşılığında banka hesabını veya IBAN'ını başkasına kullandıranlara özel ceza getirilecek.

Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesine eklenecek hükümle, "hesap kiralama" olarak bilinen uygulama müstakil suç haline gelecek. Düzenleme kapsamında bu kişilere 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Amaç, özellikle dolandırıcılık suçlarında kullanılan hesap ağlarını engellemek ve mağduriyetleri azaltmak.



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