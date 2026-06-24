IBAN'ını kiralayana 10 yıl hapis

Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesine eklenecek hükümle, "hesap kiralama" olarak bilinen uygulama müstakil suç haline gelecek. Düzenleme kapsamında bu kişilere 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Amaç, özellikle dolandırıcılık suçlarında kullanılan hesap ağlarını engellemek ve mağduriyetleri azaltmak.