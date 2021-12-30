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POLİTİKA

İBB Sözcüsü Ongun'un paylaştığı peyzaj çalışmalarının 2015’ten önce yapıldığı ortaya çıktı: Sarmaşığı da sahiplendiler

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un "Milyonlarca liralık suni peyzajların yerini doğal, sürdürülebilir ve ekonomik yeşil alanlar alıyor" sözleriyle paylaştığı sarmaşıkların 2015’ten önce dikildiği, 2018 yılına ait görüntülerde de sarmaşıkların duvarları tamamen kapladığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı İsmail Cesur da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ongun’un paylaşımını alıntılayarak “Sarmaşığa da çökmezsiniz be” diyerek göndermede bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB Sözcüsü Ongunun paylaştığı peyzaj çalışmalarının 2015’ten önce yapıldığı ortaya çıktı: Sarmaşığı da sahiplendiler
İBB'nin sahiplendiği sarmaşıkların 2015'ten önce dikildiği ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok duvarını süsleyen dikey bahçeleri, 'maliyet' gerekçesi ile sökme kararı almış, yerlerine grafiti çizimleri yapılmıştı. İBB'nin bu uygulaması vatandaşın tepkisini çekmişti.

2015'ten önce dikilmiş

Başta metro projeleri olmak üzere her fırsatta başka bir icraati kendilerinin yaptığını iddia eden İBB, bu kez sarmaşıklara göz koydu. İBB Sözcüsü Murat Ongun'un "Milyonlarca liralık suni peyzajların yerini doğal, sürdürülebilir ve ekonomik yeşil alanlar alıyor" sözleriyle paylaştığı sarmaşıkların 2015’ten önce dikildiği, 2018 yılına ait görüntülerde de sarmaşıkların duvarları tamamen kapladığı ortaya çıktı.

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Yalanı deşifre oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı İsmail Cesur da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ongun’un yalanını deşifre etti. Twitter hesabından Ongun’un paylaşımını alıntılayan Cesur, “Sarmaşığa da çökmezsiniz be” diyerek İBB’ye göndermede bulundu.

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