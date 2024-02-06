İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürdük

'65 saniyeydi ama sanki bir ömür gibiydi'
"Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürdük"
"Bugün 9 bin konut kurasını hak sahipleri için çekeceğiz"
Milyonlarca vatandaşımızı yurtlarda misafir ettik. Evim yuvam olsun kampanyası ile hem evimizi hem gönüllerimizi depremzede kardeşlerimize açtık. Büyük bir konut seferberliği başlattık. 46 bin konutun kuralarını çekip anahtarlarını hak sahiplerine teslim ediyoruz. bugün saat 14'ten sonra 9 bin konut kurasını hak sahipleri için çekeceğiz. Büyük bir hızla konutları bitirip hak sahiplerine vereceğiz. Bu gece aynı zamanda Miraç gecesi. Bu mübarek gecede dualarımız hep aynı. Allah devletimizi, şehirlerimizi tüm afetlerden korusun. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.