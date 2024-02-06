İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürdük

4.17'de Pazarcık merkezli depremin süresi 65 saniyeydi ama sanki bir ömür gibiydi. Koklamaya kıyamadığımız yavrularımızı kaybettik. 13.24'teki Elbistan merkezli depremle yaşadıklarımız asrın felaketiydi. Tüm imkanlarımızla canla başla hemen çalışmaya başladık. İlk depremden dakikalar sonra AFAD'a talimat verildi. 45 dakika sonra uluslararası acil yardım seviyesini ilan etti. Felaketlerin yaşandığı her ile kabinemizin tüm bakanları görevlendirildi. Valilerimiz deprem bölgelerine hareket etti. 20 Şubat'ta ilk konteyner kentte yaşam başladı.