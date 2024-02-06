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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürdük

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, asrın felaketinin 1'inci yıl dönümünde Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu. Deprem şehitliğini ziyaret eden Bakan Yerlikaya, "Dünyanın en büyük arama kurtarma ve iyileştirme çalışmasını başlattık. Gözümüzün yaşını silip hep birlikte el ele verdik. Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürdük." dedi. Yerlikaya, 46 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
11:10 - 6/02/2024 Salı
Güncelleme: 11:36 - 6/02/2024 Salı
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, asrın felaketinin 1'inci yıl dönümünde Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu.
Bakan Yerlikaya; asrın felaketinde yitirilen canları rahmetle anarak depremin yaşandığı ilk andan itibaren yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Yerlikaya,
"Dünyanın en büyük arama kurtarma ve iyileştirme çalışmasını başlattık. Gözümüzün yaşını silip hep birlikte el ele verdik. Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürdük."
dedi.

'65 saniyeydi ama sanki bir ömür gibiydi'

Bakan Yerlikaya, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
4.17'de Pazarcık merkezli depremin süresi 65 saniyeydi ama sanki bir ömür gibiydi. Koklamaya kıyamadığımız yavrularımızı kaybettik. 13.24'teki Elbistan merkezli depremle yaşadıklarımız asrın felaketiydi. Tüm imkanlarımızla canla başla hemen çalışmaya başladık. İlk depremden dakikalar sonra AFAD'a talimat verildi. 45 dakika sonra uluslararası acil yardım seviyesini ilan etti. Felaketlerin yaşandığı her ile kabinemizin tüm bakanları görevlendirildi. Valilerimiz deprem bölgelerine hareket etti. 20 Şubat'ta ilk konteyner kentte yaşam başladı.

"Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürdük"

85 milyonun kalbi deprem bölgesindeki kardeşlerimizle birlikte attı. 38 bin bina yıkılmıştı. Bu binaların tamamında arama ve kurtarma faaliyetleri yürütüldü. 650 bin personel görev yaptı. 2
3 gün süren çalışmalarda "sesimi duyan var mı haykırışları" karanlığı deldi. Devletimizle milletimizle dimdik ayaktaydık. Dünyanın en büyük arama kurtarma ve iyileştirme çalışmasını başlattık. Gözümüzün yaşını silip hep birlikte el ele verdik. Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürdük.
Depremin akut dönemlerinde çadır kentler kurduk.

"Bugün 9 bin konut kurasını hak sahipleri için çekeceğiz"

Milyonlarca vatandaşımızı yurtlarda misafir ettik. Evim yuvam olsun kampanyası ile hem evimizi hem gönüllerimizi depremzede kardeşlerimize açtık. Büyük bir konut seferberliği başlattık. 46 bin konutun kuralarını çekip anahtarlarını hak sahiplerine teslim ediyoruz. bugün saat 14'ten sonra 9 bin konut kurasını hak sahipleri için çekeceğiz. Büyük bir hızla konutları bitirip hak sahiplerine vereceğiz. Bu gece aynı zamanda Miraç gecesi. Bu mübarek gecede dualarımız hep aynı. Allah devletimizi, şehirlerimizi tüm afetlerden korusun. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.



#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanı
#6 Şubat
#Kahramanmaraş
40 dakika önce
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