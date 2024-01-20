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İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan Kulp Kaymakamı açıklaması: İmamın hutbeyi tam okumasını sağlamıştır

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Kaymakam Burak Akeller'in cuma hutbesinde 'şehitlerimiz ile ilgili kısmı okumadığı' gerekçesiyle imamı darbettiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaymakamın cami imamına ilgili kısmı okuması için hatırlatmada bulunduğunu ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gönderdiği metnin tam okumasını sağladığını ifade etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldığını da belirten Yerlikaya, "İncelemenin sonucu beklenmeden kimi sosyal medya hesaplarınca yapılan yorum ve eleştiriler maksatlıdır." dedi.

Semih Bozkuş
18:39 - 20/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:03 - 20/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Bakan Yerlikaya, Kulp Kaymakamının hutbe metninin tam okunmasını sağladığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, Kulp Kaymakamının hutbe metninin tam okunmasını sağladığını açıkladı.

Diyarbakır'da Kulp İlçe Kaymakamı Burak Akeller'in cuma hutbesinde 'şehitlerimiz ile ilgili kısmı okumadığı' gerekçesiyle imamı darbettiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanlığı inceleme başlattı.

Kaymakam Akeller, cuma namazı için gittiği Bahçelievler Camisinde, cami imamının hutbede şehitler ile ilgili paragrafı okumamasına tepki gösterdi.

Kaymakamın gösterdiği tepki üzerine sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında ‘Kaymakamın cami hocasını darp ettiği' yönünde iddialar ortaya atıldı.

İddialar sonrası Diyarbakır Valiliği tarafından olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında Kulp Kaymakamı ve ilçede görev yapan bir cami imamı arasında yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Olaya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, “Bazı medya organlarında Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dün bir camimizde cuma namazı sırasında yaşandığı iddia edilen olayla ilgili Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılarak müfettiş görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

"Kimseyi darbetmedim"

İddialar sonrası yaşanan olaya ilişkin konuşan Kaymakam Akeller, İmam M.K.'yı darp etmediğini, kendisini uyardığını belirterek, "Bugün Kuba Camii'ne cuma namazı için gittik. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her hafta okunması gereken hutbede, bu hafta şehitlerimiz ile ilgili olarak rahmet duası vardı. Cami imamı bu kısmı okumadı, ben de hutbeden sonra dışarıda kendisine yüksek sesle tepki gösterdim. İmam 'Bana baskı yapılıyor, o yüzden okumadım' deyince, ben de bu cevaba kızıp 'Sen devletin imamısın, kim baskı yapabilir?' dedim. Sonra kendisi gidip darp raporu almış ama raporda iddia edildiği gibi bir darp değil de bacağının ağrıdığı yazıyor. Ben olayı İl Valimize de aktardım. İddia edildiği gibi ben devleti temsil eden biri olarak kimseyi darbetmedim" dedi.

İçişleri Bakanlığı: Kaymakam metnin tam okunmasını sağladı

Kaymakam Akeller'in cuma hutbesinde 'şehitlerimiz ile ilgili kısmı okumadığı' gerekçesiyle imamı darbettiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanlığı da harekete geçti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X'teki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Kaymakamın, “şehitlerimiz ile ilgili kısmı okumayan” cami imamına okuması için hatırlatmada bulunduğunu ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gönderdiği metnin tam okumasını sağladığını ifade eden Yerlikaya, olayla ilgili Bakanlıkça inceleme başlatıldığını belirterek, "İncelemenin sonucu beklenmeden kimi sosyal medya hesaplarınca yapılan yorum ve eleştiriler maksatlıdır. Konuyu yakından takip ediyoruz." dedi.




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