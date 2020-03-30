Gündem İçişleri Bakanlığı karantina altındaki bölgeleri açıkladı 39 yerleşim yerinde uygulanıyor
POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı karantina altındaki bölgeleri açıkladı: 39 yerleşim yerinde uygulanıyor

İçişleri Bakanlığı, ''18 ildeki 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezrada olmak üzere 39 yerleşim yerinde karantina uygulanmaktadır'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
39 yerleşim yerinde karantina uygulandığı açıklandı.
39 yerleşim yerinde karantina uygulandığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 18 ildeki bir belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezra olmak üzere 39 yerleşim yerinde karantina uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün saat 15.15 itibarıyla Türkiye genelinde 39 yerleşim yerinde, mülki idare amirleri başkanlığındaki il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararıyla karantina uygulamasının yapıldığı belirtildi.

  • Açıklamada, şunlar kaydedildi:
  • "Karantina, 18 ilimizdeki 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezra olmak üzere toplam 39 yerleşim yerinde uygulanmaktadır. Söz konusu karantina uygulamaları tedbir amaçlı olup, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve yerleşim yerlerindeki sosyal izolasyonu sağlamak üzere alınmıştır."

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