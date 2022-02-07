İçişleri Bakanlığından Isparta Valisi ile ilgili açıklama: Görevden alma söz konusu değil
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Isparta Valimiz Sayın Ömer Seymenoğlu, Isparta’da yoğun kış şartları mücadele döneminde görevinin başındayken, Covid 19’a yakalanmış ve evinde karantina altına girmiştir. Uygulama rutin bir uygulama olup görevden alma veya atama söz konusu değildir" denildi.
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun dün yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, evinde karantinaya girdiği belirtildi. Seymenoğlu’nun raporlu olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı, 3 Şubat'ta etkili olan kar yağışı sonrası elektrik kesintilerinin yaşandığı kentte, koordinasyonun devamlılığı için Ankara'dan Merkez Valisi Osman Kaymak’ı görevlendirdi. Seymenoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun, kentte yoğun kış şartları ile mücadele döneminde görevinin başındayken, Kovid 19'a yakalandığı ve evinde karantinaya alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"İlde yoğun kar yağışı nedeniyle sürdürülen çalışmalarda ilk günden beri bulunan İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın İsmail Çataklı ile yapılan istişareler sonucunda afetle mücadelenin aksamaması ve kamu hizmetlerinin devam etmesi için eski Samsun Valisi, Bakanlığımız Vali Mülkiye Müfettişi Sayın Osman Kaymak 5 Şubat itibarı ile valimizin karantina süresince Isparta Vali Vekilliğine görevlendirilmiştir. Uygulama rutin bir uygulama olup görevden alma veya atama söz konusu değildir."
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Osman Kaynak kimdir?
İçişleri Bakanlığı, Ömer Seymenoğlu’nun yerine vali yardımcısı görevlendirilmek yerine merkez valisi Osman Kaymak’ı geçici görevle Isparta’ya gönderdi.
Osman Kaynak daha önce Tunceli ve Samsun’da valilik yapmış, 2020’deki kararnameyle merkeze çekilmişti.