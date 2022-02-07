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ISPARTA

İçişleri Bakanlığından Isparta Valisi ile ilgili açıklama: Görevden alma söz konusu değil

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Isparta Valimiz Sayın Ömer Seymenoğlu, Isparta’da yoğun kış şartları mücadele döneminde görevinin başındayken, Covid 19’a yakalanmış ve evinde karantina altına girmiştir. Uygulama rutin bir uygulama olup görevden alma veya atama söz konusu değildir" denildi.

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Haber Merkezi DHA Yeni Şafak
İçişleri Bakanlığından Isparta Valisi ile ilgili açıklama: Görevden alma söz konusu değil
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun dün yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, evinde karantinaya girdiği belirtildi. Seymenoğlu’nun raporlu olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı, 3 Şubat'ta etkili olan kar yağışı sonrası elektrik kesintilerinin yaşandığı kentte, koordinasyonun devamlılığı için Ankara'dan Merkez Valisi Osman Kaymak’ı görevlendirdi. Seymenoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun, kentte yoğun kış şartları ile mücadele döneminde görevinin başındayken, Kovid 19'a yakalandığı ve evinde karantinaya alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

  • "İlde yoğun kar yağışı nedeniyle sürdürülen çalışmalarda ilk günden beri bulunan İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın İsmail Çataklı ile yapılan istişareler sonucunda afetle mücadelenin aksamaması ve kamu hizmetlerinin devam etmesi için eski Samsun Valisi, Bakanlığımız Vali Mülkiye Müfettişi Sayın Osman Kaymak 5 Şubat itibarı ile valimizin karantina süresince Isparta Vali Vekilliğine görevlendirilmiştir. Uygulama rutin bir uygulama olup görevden alma veya atama söz konusu değildir."

Osman Kaynak kimdir?

İçişleri Bakanlığı, Ömer Seymenoğlu’nun yerine vali yardımcısı görevlendirilmek yerine merkez valisi Osman Kaymak’ı geçici görevle Isparta’ya gönderdi.

Osman Kaynak daha önce Tunceli ve Samsun’da valilik yapmış, 2020’deki kararnameyle merkeze çekilmişti.

Bakan Dönmez Isparta'daki çalışmalarını sürdürüyor: Tüm imkanları seferber ettik
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerinin giderilmesi ve karla mücadele çalışmalarını sahada takip etti.<br><br>Isparta merkezde ve Eğirdir ilçesine bağlı bazı köylerde vatandaşları ziyaret eden Dönmez, sorunları dinleyip, çalışmalar hakkında bilgi verdi.
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Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Isparta'da yoğun bir kar yağışı nedeniyle elektrik hatlarında sorunlar yaşandığını söyledi.<br><br>Sıkıntının birkaç gün sürdüğünü ancak birçok köye elektrik verildiğini aktaran Dönmez, \"Şu anda ekip sayısı, araç ve gereç sayısı arttı. Buralarda hizmet vermek için Sivas'tan, Kastamonu'dan, İstanbul'dan, Bursa'dan, İzmir'den ekip transfer ettik ki bir an önce sıkıntıyı çözelim diye. İnşallah en kısa sürede çözeceğiz.\" diye konuştu.
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- \"Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için tüm imkanları seferber ettik\"<br><br>Tüm kurumların yoğun şekilde çalıştığına dikkati çeken Dönmez, şöyle konuştu:<br><br>\"TEİAŞ, valilik, belediye ve diğer kamu özel sektör elbirliğiyle özverili bir çalışma yürütülüyor. Sahada 500 personel, 200'den fazla araç, iş makinesi ve 30 jeneratörle kesintilere müdahale ediliyor. Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için tüm imkanları seferber ettik. Sahada çalışmaları yerinde inceleyip, sorunları tespit ettik. Sahadaki çalışmaları, eksik, noksan noktalar varsa onları da hemen anında talimatlandırarak çözmeye çalışıyoruz. Anlayışınız, sabrınız için teşekkür ediyoruz, hakkınızı helal edin, birkaç gün enerjisiz kaldınız.\"
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Sahadaki çalışmalarda Dönmez'e, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz de eşlik etti.<br><br>
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Bakan Dönmez Isparta'daki çalışmalarını sürdürüyor: Tüm imkanları seferber ettik
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerinin giderilmesi ve karla mücadele çalışmalarına ilişkin bilgilendirmede bulundu. İki gündür çalışmaları yerinde takip eden Bakan Dönmez, "Sahada 500 personel, 200'den fazla araç, iş makinesi ve 30 jeneratörle kesintilere müdahale ediliyor. Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için tüm imkanları seferber ettik" dedi.

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