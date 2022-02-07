İçişleri Bakanlığından Isparta Valisi ile ilgili açıklama: Görevden alma söz konusu değil

- \"Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için tüm imkanları seferber ettik\"<br><br>Tüm kurumların yoğun şekilde çalıştığına dikkati çeken Dönmez, şöyle konuştu:<br><br>\"TEİAŞ, valilik, belediye ve diğer kamu özel sektör elbirliğiyle özverili bir çalışma yürütülüyor. Sahada 500 personel, 200'den fazla araç, iş makinesi ve 30 jeneratörle kesintilere müdahale ediliyor. Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için tüm imkanları seferber ettik. Sahada çalışmaları yerinde inceleyip, sorunları tespit ettik. Sahadaki çalışmaları, eksik, noksan noktalar varsa onları da hemen anında talimatlandırarak çözmeye çalışıyoruz. Anlayışınız, sabrınız için teşekkür ediyoruz, hakkınızı helal edin, birkaç gün enerjisiz kaldınız.\"