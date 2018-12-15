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İSTANBUL

İcra ile çocuk alınmaz

Kamu Denetçiliği Kurumu, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ve Avrupa Engelli Hakları Ağı işbirliğiyle düzenlenen "Türkiye'de Çocuk Koruma Sistemi ile İlgili Kurumların Rolü" konulu istişare ve koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada KDK Başkanı Şeref Malkoç, "İcra yoluyla eşya teslimi, mal teslimi olur ama çocuk teslimi inanılmaz bir şey. " dedi.

Yeni Şafak
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başkanı Şeref Malkoç (soldan 3)
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başkanı Şeref Malkoç (soldan 3)

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Avrupa Engelli Hakları Ağı işbirliğiyle düzenlenen "Türkiye'de Çocuk Koruma Sistemi ile İlgili Kurumların Rolü" konulu istişare ve koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıya, KDK Başkanı Şeref Malkoç, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç katıldı.

YÜREKLERİ BURKUYOR

Kamu Başdenetçisi Malkoç, Türkiye'nin çocuk koruma sistemine ilişkin mevzuatı ve kurumlarıyla iyi bir noktada olduğunu, bazı eksikliklerin giderilmesi açısından mevzuatın ikincil bölümünün tekrar gözden geçirilebileceğini söyledi. Boşanmalardan en çok çocukların mağdur olduğuna işaret eden Malkoç, bu noktada icra yoluyla çocuk tesliminin önlenmesi için yoğun çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

  • Malkoç, şunları söyledi: "TBMM'ye Adalet Bakanlığınca hazırlanan bir tasarı gönderilmişti ama seçim sebebiyle kadük duruma geldi. Şimdi bunu teşvik etmemiz gerekiyor. İcra yoluyla eşya teslimi, mal teslimi olur ama çocuk teslimi inanılmaz bir şey. Facialar yaşanıyor, yürekler burkuluyor. Türkiye'nin hak etmediği bir durum bu."
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