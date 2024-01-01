İDDEF İsrail zulmüne karşı mazlumlara bu kez de 'Gazze Ol' kampanyasıyla can suyu olacak

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), işgalci güç İsrail’in saldırıları sonucu 7 Ekim’den bu yana Filistinlilerin yaralarını sarmak için bölgedeki ekipleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürürken, zulmün gündemden düşmemesi ve dünyaya duyurulması için “Gazze Ol” kampanyasını başlattı.

Mazlumlar için 'Gazze Ol'

İDDEF, 7 Ekim 2023 tarihinden bu güne sivil yerleşim yerlerini bombalayan işgalci güç İsrail’in saldırıları karşısında hayatta kalma mücadelesi veren Filistinli ailelerin yemek, ilaç, yakıt, battaniye ve kumanya ihtiyacının karşılanması için ‘Gazze İçin Harekete Geç’ sloganıyla acil yardım çalışması başlatmıştı.

Yaklaşık 3 aydır Gazze’deki ekipleri, Mısır’daki deposundan Filistin’e sevk ettiği tırları ve ambulanslarıyla yaraları sarmaya gayret eden, su ve gıda yardımlarıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren İDDEF, şimdi de “Gazze Ol” kampanyasını hayata geçirdi.

Kampanyaya sosyal medyada büyük ilgi

Gazze’nin yanında olan herkes gazzeol.org web sitesinden isim-soyisim ile görselini oluşturarak #GazzeOl etiketiyle sosyal medya mecralarında paylaşıyor. Çocuk, kadın, yaşlı demeden sivil yerleşim yerlerine yapılan saldırılarla ölü sayısının 20 bini aştığı, her saat 5 çocuğun şehit düştüğü Gazze’deki soykırımın gündemden düşmemesi ve dünyaya duyurulması için sosyal medyadan harekete geçen herkes mazlum kardeşleri için Gazze oluyor. Şu ana kadar sosyal farkındalık kampanyasına destek olan yaklaşık 20 bin kişi kendi ismiyle görsel oluşturup sosyal medya hesaplarından paylaşırken, soykırıma uğrayan Filistinlilerin sesi olmaya devam ediyor.

Siz de yardımda bulunabilirsiniz