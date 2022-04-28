İftar sofraları Balkanlar’da kuruldu

Yunanistan’da Gümülcine’nin Kozlukebir Belediyesi ev sahipliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar, Domruköy Spor Salonu’nda gerçekleşti. Halkın yoğun ilgi gösterdiği iftara; Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, milletvekilleri İlhan Ahmet ve Burhan Baran, Yassıköy Belediye Başkanı Önder Mümin ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şube Başkanı Ali Emin Latif katıldı. İlahilerle başlayan programda, ezan okunmasıyla birlikte aynı sofra etrafında oruçlar açıldı. Gecenin duasını ise Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif yaptı.

TÜRKİYE’YE VE BURSA’YA MUHABBET GÖNDERİYORUZ

Yemeğin ardından ev sahibi olarak söz alan Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, “Böylesine güzel ve bereketli iftar programını gerçekleştirerek, Ramazan ikliminin paylaşılmasına ve kaynaşmaya vesile olan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Tüm soydaşlarımız adına, suskun dünyanın hür sesi olan, mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, anavatan Türkiye’ye ve Bursa’ya muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Rabbim, ayağınıza taş değdirmesin. Rabbim, yar ve yardımcınız olsun” dedi.

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HEDEFİMİZ HER ZAMAN BİRLİK VE BERABERLİK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da hedeflerinin yemek değil birlik ve beraberliğin ortaya konulması olduğunu vurguladı. Başkan Aktaş, “Batı Trakya davasına ömrünü vermiş, başta Dr. Sadık Ahmet olmak üzere diğer tüm büyüklerimizi rahmetle anıyorum. Şimdiden Kadir geceniz ve bayramınız mübarek olsun” ifadelerini kullandı.