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İSTANBUL

İki geminin arasında sıkışan yunus öldü

Üsküdar’da iki geminin arasında yunus sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı yunusun öldüğü öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
İki geminin arasında sıkışan yunus öldü
Üsküdar sahilinde öğle saatlerinde iki teknenin arasına yunus sıkıştı.

Üsküdar sahilinde öğle saatlerinde iki teknenin arasına yunus sıkıştı.

Olayı gören vatandaşlar, itfaiye ve Kıyı Emniyeti ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan balığı kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin seferber olduğu çalışmalar sonucu yunus sıkıştığı yerden çıkarılarak, botla Harem sahiline götürüldü. Çıkarılan yunusun olay yerinde öldüğü öğrenildi.

Vatandaşlardan Hakkı Sarı, “Gemilerin arasında galiba yunus balığı sıkıştı. İtfaiye geldi, sonra deniz polisi geldi. Yunus balığını botla Kıyı Emniyeti’ne çektiler. Balık öldü” dedi.

Arnavutköy'de vicdanları kanatan görüntü: Köpeği ezip yoluna devam etti
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Olay, cuma günü sabah saatlerinde Arnavutköyde bulunan bir sitede meydana geldi.
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Site içerisinde bekleyen servis minibüsü, hareket ettikten kısa süre sonra sokağın ortasında bekleyen köpeğe çarptı.
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Köpek aracın altından kıvranarak çıkarken, bir kaç metre sonra yere yığıldı. Kazayı fark eden servis şoförü, köpeği gördükten sonra araçta beklemeye devam etti.
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Bu sırada hemen yan taraftaki binanın balkonunda bulunan kişi ile bahçede oturan kişi de kazayı fark ederek sokağa baktı.
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ı. Acılar içerisinde kıvranan köpek oracıkta can verirken, servisin şoförü yoluna devam etti.
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Dakikalar sonra köpeğin öldüğünü gören site sakinleri ise şok geçirdi. Köpeğin başında çaresiz şekilde bekleyen site sakinleri daha sonra durumu köpeğin sahibine haber verdi.
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Ölen köpekten geriye ise, daha önce sokakta başka köpeklerle oynadığı anların görüntüleri kaldı. Köpeğin sahibi ailenin, köpeğin ölümüne neden olan servis şoföründen şikayetçi olacağı öğrenildi.
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Arnavutköy'de vicdanları kanatan görüntü: Köpeği ezip yoluna devam etti
Arnavutköy'de, bir sitenin içerisinde servis minibüsü, sokağın ortasında duran köpeği ezdi. Servisin şoförü kazayı fark etmesine rağmen, yerde kıvranan köpeğe bir süre baktıktan sonra araçtan inmeden yoluna devam etti. Kaza anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Pendik'te yangın paniği: Evimi yaktım itfaiyeye haber verin
FOTOĞRAF 9
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Yangın, saat 20.00 sıralarında Velibaba Mahallesi Aydos Caddesindeki bir sitede bulunan 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi.
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İddiaya göre, eşinden boşandıktan sonra evde yalnız yaşayan Adem Arslanboğa, henüz bilinmeyen nedenle bazı camları kırıp, evi ateşe verdi.
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Ardından komşularına evi yaktığını söyleyen Arslanboğa, sokaktan uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın sırasında evde maddi hasar meydana gelirken, apartman sakinlerinden birinin bebeği dumandan etkilendi. Bebek sağlık ekiplerince ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.
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Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldıktan sonra evi yaktığı iddia edilen Adem Arslanboğa sokağa geri döndü. Arslanboğa, sokakta site sakinlerine ve alt komşusuna tehditler savurdu. Gerginlik, Adem Arslanboğanın uzaklaştırılması ile sona erdi.
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Defalarca şikayet ettiğini belirten Adem Arslanboğanın alt komşusu Lilianna Balkansu, “Biz 10 dakika önce eve geldik. Her zamanki gibi kapıyı çarparak eve girdi. Eşim de balkona çıktı o arada. O da karşıda kaldırımda oturuyordu. Eşime, Evi yaktım, itfaiyeye haber verin dedi. İtfaiyeyi, polisi ve ambulansı aradım. Daha önce de böyle vakalar oldu. Benim çok uzaklaştırma kararım var bununla ilgili. Beni tehdit etti, elinde bir cam parçası vardı. Eşimin onu itmesi ile yüzümü kurtardım. Az önce de insanların içerisinde kezzap atmakla tehdit etti. Seni tanımaz hale getiririm dedi. Kendisi uyuşturucu bağımlısı, eşi de onu terk etti. Bütün bina sakinleri ile imza topladık, uzaklaştırma aldırmak için. Eşim işini bıraktı bunun için, bana zarar gelmemesi için. Eşi rahatsız oldu kimse yardım etmedi. Ben yardım ettim, çocuklarına baktım dedi.
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Pendik'te yangın paniği: Evimi yaktım itfaiyeye haber verin
Pendik'te madde bağımlısı olduğu iddia edilen Adem Arslanboğa, tek başına yaşadığı evi yaktı. Polis gittikten sonra olay yerinde ortaya çıkan Adem Arslanboğa, apartman sakinleri ile tartıştı. Yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.


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