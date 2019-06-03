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İSPARTA

İki gül kenti işbirliğine gidiyor

Gül üretimi ve turizminde iki önemli şehir olan Isparta ile Bulgaristan’ın Kazanlık kentinin işbirliğine yönelik görüşmesinde; sektör temsilcilerinin aynı masada buluşmasının gerekliliği gündeme geldi. Isparta heyeti, Kazanlık’ta gül ve lavanta bahçeleri ile gül yağı fabrikalarını da inceledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Heyetler, gül bahçelerinde incelemelerde bulundu.
Heyetler, gül bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Yönetim Kurulu Başkanı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun öncülüğünde BAKA’nın hazırladığı programda; Isparta ile Bulgaristan’ın Kazanlık kenti belediyeleri arasında gül turizmi ve gül üretiminde işbirliği için önemli ilk adım atıldı.

Gül üretimi ve gül turizmi konusundaki çalışmalarıyla bilinen Kazanlık’taki inceleme ve tecrübe paylaşımı programına katılan Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, “Kazanlık Belediye Başkanı Galina Stoyanova, gül konusunda önemli iki şehrin aynı masada sektör temsilcilerini buluşturması gerektiğini ifade etti. Isparta’dan sektör temsilcilerini şehrine davet etti. Çok verimli geçen görüşmenin Ispartamız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ISPARTA’DAN SEKTÖR TEMSİLCİLERİ KATILDI

BAKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun direktifleriyle BAKA, Bulgaristan’ın gül turizmi ve üretimi konusundaki çalışmalarıyla bilinen Kazanlık Kasabası’na yönelik 3 günlük program hazırladı.

Isparta’dan gül turizmi, gül ve gül ürünleri üretimi, kozmetik ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan heyetin katıldığı bilgilenme tecrübe paylaşımı ve yerinde inceleme programına; Isparta’dan gül ve lavanta konusunda çalışmaları olan Eğirdir Kaymakamlığı, Isparta ve Güneykent belediyelerinin temsilcileri, SDÜ Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi akademisyenleri ile Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) üyesi işadamları katıldı.

İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

  • Kazanlık’ta iyi uygulama örneklerini yerinde görüp fikir alışverişinde bulunan Isparta heyeti, kasabadaki gül ve lavanta bahçeleri ile gül yağı fabrikalarını da inceledi. Gül ve gül ürünleri üretim teknikleri geliştirmekte yüz yıldan fazla tecrübesi olan Kazanlık Gül Enstitüsü’nün gül ıslahı çalışmaları hakkında da bilgi alan Isparta heyeti, gül müzesi de gezip inceleme fırsatı buldu.

Kazanlık Belediyesi’ne de davet edilen Isparta heyeti, kardeş belediye olan 8 ülke şehrinin belediye başkanları ile birlikte A protokol olarak ağırlandı. Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, Güneykent Belediye Başkanı Metin Kutsal ile birlikte Kazanlık Belediye Başkanı Galina Stoyanova fikir alışverişi ve değerlendirmede bulundu.

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