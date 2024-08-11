İki ilde orman yangını: Alevlerle mücadele sürüyor

Manisa'nın Salihli ilçesi Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 10 helikopter, 39 arazöz, 10 su ikmal aracı, 5 dozer, 6 yer ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havanın kararmasının ardından söndürme çalışmalarına 2 gece görüşlü helikopter de dahil edildi.

Rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle alevler hızla yayıldı.

Ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Keban ilçesine bağlı Akçatepe köyünün Fırat Nehri yakınlarındaki Siyame mevkisinde dağlık ve otluk arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.