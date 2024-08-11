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İki ilde orman yangını: Alevlerle mücadele sürüyor

Manisa ve Elazığ'da yangınlara müdahale sürüyor. Manisa’nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmalarında 8'inci saate girildi. Alevlere müdahalede gece görüşlü 2 helikopter de kullanılıyor. Elazığ’ın Keban ilçesinde ise yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

08:00 - 11/08/2024 Pazar
Yangın söndürme çalışmaları güçlükle sürüyor.
Yangın söndürme çalışmaları güçlükle sürüyor.

Manisa'nın Salihli ilçesi Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.


Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 10 helikopter, 39 arazöz, 10 su ikmal aracı, 5 dozer, 6 yer ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.


Havanın kararmasının ardından söndürme çalışmalarına 2 gece görüşlü helikopter de dahil edildi.


Rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle alevler hızla yayıldı.

Ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Elazığ'da yangın

Keban ilçesine bağlı Akçatepe köyünün Fırat Nehri yakınlarındaki Siyame mevkisinde dağlık ve otluk arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.


Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, yangına müdahale ediyor.


Dağlık arazide araç yolunun olmaması nedeniyle ekipler, yangın söndürme çalışmasını güçlükle yapıyor.




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