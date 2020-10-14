İkisi de azmettirici

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, terörist elebaşı Abdullah Öcalan ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın çağrılarıyla başlayan Kobani olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma genişletiliyor. Daha önce Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, bazı eski HDP milletvekillerinin de arasında bulunduğu 17 kişi tutuklandığı soruşturmada dün başka suçlardan tutuklu olan eski HDP milletvekilleri Aysel Tuğluk ile Sebahat Tuncel’in 6-8 Ekim soruşturmasından da tutuklanması istendi.

Sebahat Tuncel - Aysel Tuğluk

Kandıra Cezaevi’nden görüntülü görüşme yoluyla sorgulanan şüpheliler, “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme-öldürmeye teşebbüs, silahla birden fazla kişi ile yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuklandı. Tuncel’in söz konusu olayların gerçekleştiği tarihte Halkların Demokratik Kongresi’nin sözde eş başkanı olduğuna dikkat çekilen tutuklama kararda, şüphelinin, söz konusu kongre karar alma ve idare süreçlerindeki görevi sebebiyle gerçekleştirilen faaliyetlerden haberdar olduğunun kabulü gerektiği ifade edildi.

Katliam çağrısı suç değilmiş!

Aysel Tuğluk, sorguda, şiddet çağrısı yapmadığını savundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaların sorulması üzerine Tuğluk, adına hesap açıldığını, hesapların kendisine ait olmadığını savundu. Sebahat Tuncel’in, 37 kişinin katledildiği terör eylemi çağrılarını savunmaya devam etmesi dikkat çekti. Tuncel, “Kobani’de meydana gelen olaylar sebebiyle dayanışma ve orada bulunan insanların sesini duyurmak amacıyla yaptığımız açıklama savcılık tarafından da tarafımıza sorulmuştur. Bunlar suç unsuru içermezler” dedi.

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