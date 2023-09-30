İklime Dirençli Balıkesir Çalıştayı yapıldı: Hedef karbon nötr Balıkesir

“Gayemiz Balıkesir’imizi, dirençli, her canlı için daha sürdürülebilir ve ekolojik bir şehir haline getirmek. Yaşamayı arzu ettiğimiz dünya ve kurmuş olduğumuz gelecek hayaliyle, paydaşlarımızla ve bu sürece katkı sağlamak isteyen herkesle birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Başkanımız Yücel Yılmaz’ın şehrimizin geleceğine yönelik bakış açısı doğrultusunda çevre ve doğa koruma bilinciyle geliştirilen her fikri, her projeyi destekleye devam edeceğiz”