İklime Dirençli Balıkesir Çalıştayı yapıldı: Hedef karbon nötr Balıkesir

İklime Dirençli Balıkesir Çalıştayı yapıldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca yürütülen iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında, 'azaltım ve uyum' faaliyetlerine yönelik strateji ve eylemlerin belirlenmesi yönelik görüş ve önerilerin alındığı 'İklime Dirençli Balıkesir Çalıştayı'nın 2’ncisi düzenlendi.
Şehir genelindeki kamu kurumları, ilçe belediyeleri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, Türkiye Belediyeler Birliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı temsilcileri ve evre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Gökhan Öktem katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Volkan Karateke yaptı. Büyükşehir olarak insanlığa dair her şeyin odağında yer alan iklim değişikliğiyle mücadele noktasında ulusal ve uluslararası çabalara katkı sunduklarını söyleyen Daire Başkanı Volkan Karateke, 2053’e kadar karbonsuz bir kent oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.