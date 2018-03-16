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İSTANBUL

Cuma namazı saat kaçta bugün? Diyanet cuma namazı vakitleri ve ezan saatleri

İl il cuma namazı saatleri 16 Mart

Bugün 16 Mart Cuma. Müslümanlar için büyük öneme sahip Cuma günlerinde camileri dolduracak olan vatandaşlar Cuma namazı saatlerini araştırıyor. Diyanet takvimine göre, 16 Diyanet takvimine göre İstanbul'da Cuma namazı saati 13:19'da, Ankara'da 13:03'de, İzmir'de ise 13:26'da. Haberimizde il il Cuma namazı ezan saatlerini bulabilirsiniz...

Haber MerkeziYeni Şafak
Cuma namazı bu haftada büyük bir katılımla kılınacak.
Cuma namazı bu haftada büyük bir katılımla kılınacak.

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan mübarek cuma namazı bu hafta da büyük bir katılımla kılınacak. Camileri dolduracak cemaat, "Cuma namazı saat kaçta?", "İstanbul, Ankara, İzmir'de Cuma namazı vakti" sorularının cevabını merak ediyor. Biz de sizler için Diyanet takvimine göre il il Cuma namazı saatlerini derledik.

16 Mart Cuma namazı saatleri

  • İstanbul: 13:19
  • Ankara: 13:03
  • İzmir: 13:26
  • Bursa: 13:19
  • Antalya: 13:12
  • Adana: 12:54
  • Konya: 13:05
  • Gaziantep: 12:45
  • Şanlıurfa: 12:40
  • Kocaeli: 13:15
  • Mersin: 12:56
  • Diyarbakır: 12:34
  • Hatay: 12:50
  • Manisa: 13:25
  • Kayseri: 12:53
  • Samsun: 12:50
  • Balıkesir: 13:23
  • Kahramanmaraş: 12:47
  • Van: 12:21
  • Aydın: 13:23
  • Denizli: 13:18
  • Tekirdağ: 13:25

İl il namaz saatleri için tıklayınız

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. (Cum’a, 62/9)

Cuma namazı ve mübarek Cuma günü

İslamiyet'te büyük değer verilen haftalık toplu ibadetin yapıldığı gün ve o gün ifa edilen ibadetin (namazın) adıdır Cuma. Cuma suresinde "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cum'a, 62/9) buyrulmaktadır.

Cuma sünnetleri nelerdir?

1- Güzel koku sürünmek sünnettir.

"Her Müslüman, Cuma günü yıkanmalı, misvaklanmalı ve güzel koku sürünmelidir." (Buharî)

2- Gusletmek

"Cuma namazı için gusletmek, güzel koku sürünmek, yeni, temiz giyinmek, saç, tırnak kesmek sünnettir. Tırnakları Cuma namazından önce veya sonra kesmek sünnettir. Namazdan sonra kesmek efdaldir." (Dürr-ül-muhtar)

3- Kehf Suresi okumak.

4- Peygamber Efendimize salavat getirmek.

5- Misvak kullanmak.

6- Temiz elbiseler giymek.

7- Sürme çekmek.

Cuma gününün sünnetleri...

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