İletişim Başkanı Altun 'Hesabını verecekler' diyerek duyurdu: Yangınlarla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Manavgat, Marmaris, Mersin, Adana, Bodrum, Osmaniye ve Aydın'da peş peşe çıkan yangınlarla ilgili açıklamada bulundu.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yangınlarla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları hepimizin ciğerini yaktı. Bu yangınlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.

Tüm imkanları seferber edildi

Milli servetimiz olan ormanlarımızdaki yangınları kontrol altına almak ve etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için Cumhurbaşkanımız devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiştir. Tüm kurumlarımız sahada vatandaşlarımızın yanında çalışmalarını sürdürmektedir.

GÜNDEM Manavgat'taki yangının uydu fotoğrafı acı tabloyu gözler önüne serdi

Sorumlular hesabını verecek

Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar da başlatılmıştır. Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir. Dualarımız yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanları ile. Hepimize geçmiş olsun.

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Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları hepimizin ciğerini yaktı. Bu yangınlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.

GÜNDEM AFAD: Antalya Manavgat'taki orman yangınında 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1’İ ağır olmak üzere 138 vatandaşımız etkilenmiştir

GÜNDEM Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

GÜNDEM Türkiye'nin ormanları buradan izleniyor

GÜNDEM Kâbus büyüyor: Bodrum ve Didim'de de orman yangınları çıktı

FOTOĞRAF 8 Marmaris ilçesi İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi, Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yeri ve otellere 100 metre mesafedeki yangın bölgesine 1 helikopter, 7 arazöz ve su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Marmaris'te 27 Haziran'da enerji nakil hatlarından çıkan ve 35 hektar alanın zarar gördüğü yangına yaklaşık 300 metre mesafede çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Marmaris'te korkutan orman yangını: Alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Yerleşim yerleri ve otellere yaklaşık 100 metre yaklaşan alevlere ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

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