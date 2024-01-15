İletişim Başkanlığı Ayasofya iddialarını yalanladı: Müzeye dönüştürülmesi söz konusu değildir

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ibadete gelenler ile kültürel amaçlı ziyaret edenler için girişler birbirinden ayrıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un Ayasofya’da başlattığı restorasyon ve koruma çalışmaları kapsamında ziyaretçiler için hazırlanan galeri katının, III. Ahmet Çeşmesi karşısına konumlandırılan bilet gişesi 15 Ocak’ta hizmete açılacak.