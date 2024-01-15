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İletişim Başkanlığı Ayasofya iddialarını yalanladı: Müzeye dönüştürülmesi söz konusu değildir

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bugün yürürlüğe konan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etmek isteyen yabancı turistlerden giriş ücreti alınması uygulamasıyla beraber ortaya atılan Ayasofya'nın müzeye çevrildiği iddiasını yalanladı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, ''Düzenlemeler kapsamında Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin müzeye dönüştürülmesi söz konusu değildir.'' ifadeleri kullanıldı.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
22:52 - 15/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 23:37 - 15/01/2024 Pazartesi
AA
Açıklamada, QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen kulaklıklı sistemle ziyaretçilerin cep telefonlarıyla veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri rahatsız etmeden, sessiz bir ortamda 23 dilde bilgi alabileceği de kaydedildi.
Açıklamada, QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen kulaklıklı sistemle ziyaretçilerin cep telefonlarıyla veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri rahatsız etmeden, sessiz bir ortamda 23 dilde bilgi alabileceği de kaydedildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, girişlerde oluşan yoğunluğunun önüne geçilmek ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ibadet etmek için gelenlerle kültürel amaçla ziyaret gerçekleştirenlerin ayrılması amacıyla başlatılan çalışmalarda sona gelindiği, düzenlemenin bugün (15 Ocak) itibarıyla hayata geçirildiği belirtildi.

"Düzenlemeler kapsamında Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin müzeye dönüştürülmesi söz konusu değildir. Camiyi ibadet amacıyla ziyaret edenlerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Sadece kültürel amaçla ziyaret etmek isteyen yabancı turistlerden ücret alınacaktır." ifadelerine yer verilen açıklamada, turist olarak giriş yapanların gezi güzergahı boyunca koruyucu önlemler alındığı vurgulandı.


#Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#müze
8 saat önce
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