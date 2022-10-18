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BARTIN

İlk ifadeler alındı

Bartın’da maden ocağındaki patlamayla ilgili yürütülen soruşturmada savcı sayısı 6’ya yükseltildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da patlamayı soruşturan 4 kişilik ekibe 2 iş güvenliği uzmanını da dahil etti.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
İlk ifadeler alındı
​İlk ifadeler alındı.

Olayın aydınlatılması için başlatılan soruşturma çok yönlü devam ediyor. Soruşturmada 6 Cumhuriyet savcısı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan 6 müfettiş görev alıyor. Soruşmanın ehemmiyeti, olayın etraflıca araştırılması, kusurlu bulunan fail ya da faillerin tespit edilerek olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Amasra Cumhuriyet Savcılığı’nda görevli savcı sayısı, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 2 savcı daha görevlendirildi.

TEKNİK CİHAZLARA EL KONULDU

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra Cumhuriyet Savcılığı ile ilgili hakimliğin aldığı karar doğrultusunda, olayın yaşandığı alan ve güvenlik sistemlerinin de yer aldığı tüm teknik cihazlara el konuldu. Dün itibarıyla ifade işlemlerine de başlandı. Amasra Savcılığı’na çağırılan maden işçilerinin ifadeleri alındı. Patlamadan yaralı olarak kurtulan bütün işçiler ile madende görevli mühendis ve iş güvenliği uzmanı tüm personelin ifadesine başvurulacak. Ayrıca olayda hayatını kaybeden madencilerin aileleri de dinlenecek. Bunun yanı sıra patlamayla ilgili bilirkişi heyeti de oluşturuluyor. Akademisyenlerden oluşacak bilirkişi heyeti, patlamanın sebebini tüm yönleriyle inceleyecek.

Komisyon kurulacak

  • AK Parti, Bartın’daki maden ocağı patlamasıyla ilgili TBMM’de komisyon kurulması teklifi verecek. “Bu işin siyaseti, partisi, ‘lamı cimi’ olmaz” diyen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bugün AK Parti Grubu olarak TBMM’ye, Araştırma Komisyonu kurulması teklifinde bulunacaklarını bildirdi. Turan “Tüm tedbirleri, alınacak önlemleri, can güvenliğini artıracak, mevzuat değişikliklerini, dünya örneklerini araştıracak, buna ilişkin adımlar atacak bir komisyon kurmak istiyoruz. Tüm partilerimizin sağduyuyla meseleye yaklaşmasını, başarılı bir çalışma takvimi olmasını ümit ediyorum” diye konuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Amasra başta olmak üzere, maden kazalarının nedenlerinin araştırılması için TBMM Başkanlığına önerge vereceklerini kaydetti. Tunç, “Araştırma komisyonunun bir daha bu acıların yaşanmaması için önemli katkılar vereceğine inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

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