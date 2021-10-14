​​İlk turşuya tam not ​

Emine Erdoğan, tarladan toplanan kelek, patlıcan ve lahanalardan turşu kurdu. İlk kez turşu kurduğunu söyleyen Erdoğan, “Yemek yapmayı çok severim ama turşu hiç yapmadım. Bundan sonra evde turşuları ben yaparım, çok zevkli” dedi.

TURŞUNUN LEZZET SIRRINI VERDİLER

Kurduğu turşuyu Emine Erdoğan’a hediye eden kadınlar, yapılan turşuya 100 puan verdiklerini söyledi. Emine Erdoğan ise “Benim elim her işe yatkındır.” ifadelerini kullandı.

‘SİRKE’ KAZANDI

Turşunun lezzet sırrını soran Erdoğan’a, ‘Nevşehir’de mağaralarda bekletilen üzüm sirkesi ve kaya tuzu’ olduğu cevabını veren kadınlar, diğer püf noktaları ise özel olarak vereceklerini söyledi. Erdoğan, ‘Turşuda sirke mi yoksa limon mu?’ sorusuna “Ben uzmanların yanında başka bir fikir beyan edemem. Dolayısıyla sirke kazandı” ifadelerini kullandı.

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ERDOĞAN’DAN TURŞU SİPARİŞİ

Emine Erdoğan, programa gelmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Nereye gidiyorsun?” diye sorduğunu, Çubuk deyince de “Bana da bir tabak turşu yollasınlar” dediğini aktararak, selamlarını iletti. Erdoğan, Cumhurbaşkanı’nın salatılık turşusu sevdiğini evde en çok lahana ve salatalık turşusu tüketildiğini anlattı.

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