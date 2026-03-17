İmam hatip öğrencileri seferber oldu: Ramazan’da gönüllere dokunan dayanışma

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Eğitime Destek Platformu ve ÖNDER işbirliğiyle gerçekleştirilen Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ruhu, İstanbul’daki imam hatip öğrencilerinin örnek davranışıyla bir kez daha kendini gösterdi. İstanbul genelindeki tüm ilçelerinde eğitim gören imam hatip öğrencileri, Ramazan ayı boyunca hazırladıkları yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak gönüllere dokundu.

Öğrenciler, öğretmenleri ve gönüllülerle birlikte yürüttükleri çalışma kapsamında yüzlerce Ramazan kolisi hazırladı.

Gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinden oluşan koliler, İstanbul’un farklı ilçelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere öğrenciler tarafından tek tek ulaştırıldı.

Bu anlamlı çalışma sayesinde hem Ramazan’ın bereketi paylaşıldı hem de toplumsal dayanışmanın güzel bir örneği sergilendi.

Yardım faaliyetlerinde aktif rol alan öğrenciler, kolilerin hazırlanmasından dağıtımına kadar tüm süreçte büyük bir özveriyle çalıştı.

Gençlerin bu duyarlı davranışı çevredeki vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Yetkililer, Ramazan ayının ruhuna uygun olarak gerçekleştirilen bu tür çalışmaların gençlerin sosyal sorumluluk bilincini geliştirdiğini ve toplumda yardımlaşma kültürünü güçlendirdiğini ifade etti.

İmam hatip öğrencilerinin gerçekleştirdiği bu anlamlı faaliyet, Ramazan’ın sadece bir ibadet ayı değil aynı zamanda paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu bir kez daha gösterdi.







