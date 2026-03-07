Öğrenciler arasında dayanışma ruhu pekişti

Kağıthane İmam Hatip Lisesi Ramazan ruhunu yaşatan okullardan biri oldu. Okul Müdürü Murat Ertaş, Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak için okulda mukabeleler ve yardım kampanyaları düzenlediklerini belirterek, veliler ve öğrencilerin desteğiyle bir bütçe oluşturduklarını anlattı. Maddi açıdan zor durumda olan çocuklara erzak desteği verdiklerini ifade eden Ertaş, “Ramazan mağfireti, bereketi paylaştıkça çoğalıyor. Öğrenciler birbirine destek olmak için bir bütçe oluşturdu. Bu sayede 52 öğrenciye destek ulaştı. Sofralar bu sayede şenlendi. Ramazan şimdi ramazan oldu” dedi. Yardım çalışmaları yalnızca nakit destekle sınırlı kalmadı; ihtiyaç sahibi öğrenciler için market kartı uygulaması başlatıldı. Kartlar bin ila iki bin lira arasında değişiyor ve öğrenciler bu kartlarla ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.