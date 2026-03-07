Öğrenciler arasında dayanışma ruhu pekişti

Yeni Şafak
Kağıthane İmam Hatip Lisesi’nde öğrenciler mukabeleler ve yardımlaşma kampanyalarıyla dayanışma ruhunu güçlendiriyor.
Ramazan temasıyla süslenen Kağıthane İmam Hatip Lisesi’nde öğrenciler mukabeleler ve yardımlaşma kampanyalarıyla dayanışma ruhunu güçlendiriyor. Öğrencilerin birbirine destek olmak için bir bütçe oluşturduğunu söyleyen Okul Müdürü Murat Ertaş, bu sayede 52 öğrenciye yardım ulaştırdıklarını vurguladı. Ertaş ayrıca mukabele programları ve cemaatle kılınan namazlarla öğrencilerin tüm Ramazan'ı coşkuyla geçirdiklerini ifade etti.

Kağıthane İmam Hatip Lisesi Ramazan ruhunu yaşatan okullardan biri oldu. Okul Müdürü Murat Ertaş, Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak için okulda mukabeleler ve yardım kampanyaları düzenlediklerini belirterek, veliler ve öğrencilerin desteğiyle bir bütçe oluşturduklarını anlattı. Maddi açıdan zor durumda olan çocuklara erzak desteği verdiklerini ifade eden Ertaş, “Ramazan mağfireti, bereketi paylaştıkça çoğalıyor. Öğrenciler birbirine destek olmak için bir bütçe oluşturdu. Bu sayede 52 öğrenciye destek ulaştı. Sofralar bu sayede şenlendi. Ramazan şimdi ramazan oldu” dedi. Yardım çalışmaları yalnızca nakit destekle sınırlı kalmadı; ihtiyaç sahibi öğrenciler için market kartı uygulaması başlatıldı. Kartlar bin ila iki bin lira arasında değişiyor ve öğrenciler bu kartlarla ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

OKULDA MUKABELE

Öğrencilerin süslediği sınıf ve koridorların Ramazan ruhunu yansıttığını söyleyen Ertaş, teneffüslerde ilahiler ve ezgiler çaldığını belirtti. Ertaş, mukabele programları ve cemaatle kılınan namazlarla öğrencilerin manevi atmosfere güçlü şekilde dahil olduğunu ifade etti. Ertaş, “Önceki yıllarda Ramazan’ın başında bir şenlik havası olur, sonra azalırdı. Bu yıl öğrenciler süslemeler yaptı, koridorları ve sınıfları Ramazan temasıyla donattı. Mukabeleler daha canlı hale geldi. Çocukların Ramazan atmosferine gerçekten girdiğini görüyoruz” diye konuştu.



