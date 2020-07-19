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EĞİTİM

İmam-hatiplerde dokuz dilde eğitim

Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi, bir ilke imza attı. Okulda ileri robotik, yapay zeka ve uzay teknolojileri dersleri verilecek. İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, “Öğrencilere, İngilizce, Arapça ve isteğe bağlı Çince ya da Japonca dillerinden biri de verilecek. Anadolu İmam Hatip Liseleri program çeşitliliği ile bugün dokuz farklı dile ulaştı” dedi.

Yasemin Asan Fatih Özer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Anadolu imam hatip liselerinde 21. yüzyıl becerileri bağlamında öğrencilerin ilgi, kabiliyet ve kariyer hedeflerine göre ‘program çeşitliliği’ kapsamında bir ilke imza atıldı. Bu kapsamda, “Gelecek Teknolojide, Teknoloji Geleceğin Okulunda” sloganıyla yapılandırılan yeni nesil eğitim modeliyle İstanbul Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2020-2021 eğitim öğretim yılında eğitime başlayacak. Sancaktepe Teknoloji AİHL’de teknoloji, fen lisesi ve hazırlık dil sınıfı programları uygulanacak. LGS sınavı sonuçlarına göre merkezi yerleştirme ile 90 erkek öğrenci İngilizce hazırlık sınıfına alınacak. AİHL’de hazırlık sınıfından itibaren başlayan teknoloji eğitiminde tasarım, ileri robotik, nesnelerin interneti, yazılım teknolojileri, yapay zeka, havacılık ve uzay teknolojileri gibi dersler olacak. Bu derslerde öğrenciler proje tabanlı öğrenme ve bilim mentörleri eşliğinde takım çalışmalarıyla pratik kazanacak. Teknoloji AİHL’de öğrencilerine daha kaliteli bir eğitim verebilmek için fen ve teknoloji alanlarında üniversiteler ve teknoloji kurumlarıyla yürütülen iş birliğiyle danışmanlık ve eğitim desteği alınacak. Öğrenciler teknolojinin yanı sıra hazırlık sınıfında 20 saat İngilizce, 7 saat Arapça ve isteğe bağlı olarak Çince öğrenebilecekler.

ULUSLARARASI DÜZEYDE DİL EĞİTİMİ OLACAK

Levent Yazıcı

Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yeni dönemde 90 öğrenciyle eğitime başlayacağını söyleyen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, şunları söyledi: “Öğrencilerimiz hazırlık sınıfında İngilizceyi dilin dört temel becerisine göre Türk ve yabancı öğretmenler eşliğinde “Aracı Dilsiz” eğitim yaklaşımıyla uluslararası düzeyde öğrenme imkanına sahip olacak. İngilizce ile beraber Arapça ve isteğe bağlı olarak Çince ya da Japonca dillerinden birini öğrenme imkanı da sunulacak. Hazırlık sınıfından itibaren tasarım, ileri robotik, nesnelerin interneti, yazılım teknolojileri, yapay zeka, havacılık ve uzay teknolojileri gibi dersler yer alacak.”

9 dilde eğitim vizyonu

Fotoğraf: Arşiv
  • İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, “2023 hedefleri çerçevesinde Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün geliştirdiği Anadolu İmam Hatip Liseleri Program çeşitliliği ile bugün dokuz farklı dile ulaşmıştır. İstanbul’da hazırlık sınıfı bulunan Anadolu İmam Hatip liselerimizde 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı itibarıyla İngilizce, Arapça, İspanyolca, Almanca, Çince ve Rusça dillerinde eğitimler verildi. 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren ise iki farklı okulumuzda Fransızca ve Japonca dillerinde de eğitim vermeye başlıyoruz. İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi hazırlık sınıfına 30 öğrenci alarak Japonca eğitime başlayacak” dedi.

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