İmam hatipli öğrenciden Kübra Vali'ye 28 Şubat mesajı: Biz de yaşarız diye korkuyorum

Sizin o dik duruşunuz bile ne kadar öğrenciye ilham oluyor bir bilseniz, farkında olmadan ağzınızdan çıkan bir kelime ya da yaptığınız bir davranışınız ne kadar etkiliyor insanları özellikle biz gençleri. Kendim de bir genç olarak bütün samimiyetimle şunu söyleyebilirim size gençlerin dinlediği ve örnek aldığı birisiniz. İyi ki varsınız sizi çok seviyorum.