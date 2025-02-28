İmam hatipli öğrenciden Kübra Vali'ye 28 Şubat mesajı: Biz de yaşarız diye korkuyorum

İmam Hatip Lise öğrencisi genç kız, karşılaştığı zorlukların altından kalkmasını Vali Yiğitbaşı'ndan öğrendiğini söyledi.
Türkiye'nin ilk başörtülü valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 28 Şubat darbesinin 28'inci yılında genç bir kız öğrenciden anlamlı bir mesaj yazdı. Vali Yiğitbaşı'na sosyal medya hesabı üzerinden ulaşan İmam Hatip Lisesi öğrencisi genç kız, 28 Şubat sürecine ve geleceğine yönelik düşüncelerini paylaştı. Gelecek sene üniversite sınavına gireceğini ve örnek aldığı kişinin Vali Yiğitbaşı olduğunu söyleyen lise öğrencisi kız, "Bazen düşünüyorum sizin 28 yıl önce yaşadığınız o şeyleri ya önümüzdeki senelerde bizlerde yaşarsak diye korkuyorum. Ama sonra aklıma siz geliyorsunuz annem geliyor, hocalarım geliyor ve şöyle diyorum kendime eğer ben gerçekten çabalarsam vaziyet ne olursa olsun emeğimin karşılığını alabilirim, bunu sizden öğrendim ben." ifadelerini kullandı.
Bugün, Türk siyaset tarihine 'postmodern darbe' olarak geçen 28 Şubat darbesinin 28'inci yılı.
Başörtülü kızlar için kurulan '
ikna odaları
';
namaz kılanlara
,
Kur'an-ı Kerim
okuyanlara, dinini yaşayanlara yaşatılan zulüm Türkiye'nin karanlık siyasi tarihinde kaldı.
Ordudan millete 'balans ayarı'
Ordudan millete 'balans ayarı'
Mütedeyyin kesime karşı '
balans ayarı
' adı altında başlatılan sistematik dayatmanın karanlık izleri hala daha zihinlerdeki yerini koruyor.
O dönemin tanıkları, yaşadıklarını gelecek nesillerin yaşamaması için uğraşırken günümüzde
mütedeyyin kesim
birçok alanda hak ettiği yere geliyor, değeri görüyor.
Türkiye'nin ilk başörtülü valisi
Türkiye'nin ilk başörtülü valisi
Bunun en bariz örneklerinden birisi de
Kübra Güran Yiğitbaşı
.
Öğrenciliği döneminde '
postmodern darbe
'nin getirdiği dayatmalara sıkça maruz kalan ancak direnen ve darbeci sisteme teslim olmayan Yiğitbaşı,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı
iken, 12 Mayıs 2022'de
Afyonkarahisar
valisi olarak atandı.
Yiğitbaşı'nın mücadelesi ve kariyer başarısı, birçok kişiye örnek olurken, o dönemi yaşamayan genç
kız öğrencileri
de etkiledi.
Ayşe isimli İmam Hatip Lisesi öğrencisi genç kız
Vali Yiğibaşı
'ya sosyal medya hesabı üzerinden mesaj attı.
Liseli öğrenciden Vali Yiğitbaşı'ya: Örnek aldığım kişi sizsiniz
Liseli öğrenciden Vali Yiğitbaşı'ya: Örnek aldığım kişi sizsiniz
TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
'
nde okuduğunu belirten Ayşe, gelecek sene üniversite sınavına gireceğini ve
Vali Yiğitbaşı
'nı örnek aldığını ifade etti.
28 Şubat sürecine ve geleceğine yönelik düşüncelerini paylaşan lise öğrencisi, "
Bazen düşünüyorum sizin 28 yıl önce yaşadığınız o şeyleri ya önümüzdeki senelerde bizlerde yaşarsak diye korkuyorum. Ama sonra aklıma siz geliyorsunuz annem geliyor, hocalarım geliyor ve şöyle diyorum kendime eğer ben gerçekten çabalarsam vaziyet ne olursa olsun emeğimin karşılığını alabilirim, bunu sizden öğrendim ben.
" ifadelerini kullandı.
Vali Yiğitbaşı'nın, kendisine ve başörtülü öğrencilere hiçbir şeyin imkansız olmadığını, sonuna kadar pes etmeden mücadele etmemiz gerektiğini öğrettiğini ifade eden Ayşe, "
Sizin o dik duruşunuz bile ne kadar öğrenciye ilham oluyor bir bilseniz, farkında olmadan ağzınızdan çıkan bir kelime ya da yaptığınız bir davranışınız ne kadar etkiliyor insanları özellikle biz gençleri. Kendim de bir genç olarak bütün samimiyetimle şunu söyleyebilirim size gençlerin dinlediği ve örnek aldığı birisiniz. İyi ki varsınız sizi çok seviyorum.
" dedi.
"Rabbim siz güzel gençlerimize karşı bizi mahcup etmesin"
"Rabbim siz güzel gençlerimize karşı bizi mahcup etmesin"
Ayşe'nin duygu yüklü ve anlamlı bu mesajına Vali Yiğitbaşı da kayıtsız kalmadı.
Genç öğrencinin mesajına cevap veren Yiğitbaşı, çok etkilendiğini belirterek, "
Rabbim siz güzel gençlerimize karşı bizi mahcup etmesin. Yolunuz bahtınız açık olsun. Her zaman elimizden ne gelirse yanınızda ve arkanızda olacağız Allah'a emanet ol güzel kızım.
" ifadelerini kullandı.
Birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaştı
Birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaştı
İmam hatip liseli genç kız öğrenci daha sonra Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'na 18 Ocak 2024'te Filistin hayır çarşısında birlikte çekildikleri bir fotoğrafı göndererek Ramazan ayının mübarek olmasını niyaz etti.
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