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Gündem İmama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı Diyanet İşleri Başkanı talimat verdi
SAKARYA

İmama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı: Diyanet İşleri Başkanı talimat verdi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, imam ile sorunlar yaşayan cami cemaati, yatsı namazını cami yerine kıraathane önünde birlikte kıldı. Eylem ülke genelinde büyük ses getirince Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, devreye girdi ve olayın çözülmesini istedi.

Haber Merkezi Diğer
Müezzinler Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, namazı kıraathane önünde kıldı.
Müezzinler Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, namazı kıraathane önünde kıldı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesine bağlı Müezzinler Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, mahalle camisinin imamıyla tartıştı.

  • Mahalleli, durumu İlçe Müftülüğü'ne bildirerek imamın değiştirilmesini istedi. Mahalleli, imam A.B. ile barışmayı da reddedince, yatsı namazını cami yerine mahalle merkezindeki kıraathane önünde kıldı. Mahalle sakinleri, cami imamı değişene kadar camiye gitmeyeceklerini belirtti.

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"İMAMIMIZA KÜSTÜK"

Müzezzinler Mahallesi Muhtarı Saffet Kansu, "Köyümüz halkı ve ihtiyar heyeti olarak imamdan memnun değiliz, imamımıza küstük. Bu sebepten dolayı imamımızla ilgili gerekli müracaatları Müftülük ve diğer makamlara yaptık. Bu akşamdan itibaren karar alıp kıraathane önünde toplanıp, burada namaz kılacağız. İmam değişene kadar burada namaz kılmayı düşünüyoruz" demişti.

ALİ ERBAŞ DEVREYE GİRDİ

Bölgedeki vatandaşların da imamdan memnun olmadığının öğrenilmesi üzerine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş devreye girdi.

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