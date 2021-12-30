İmamoğlu'nun Anıtkabir’e niye gittiği belli oldu: PKK derneğinde fotoğrafları ortaya çıktı

İmamoğlu, DİAYDER Başkanı Ekrem Baran ve gassal olarak işe alınan Mehmet Emin Aslan’ın da aralarında olduğu DİAYDER’lilerle bir arada.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) işe alınan PKK’lılar nedeniyle zor durumda kalan CHP’li Başkan Ekrem İmamoğlu’nun 27 Aralık’ta Anıtkabir’i neden ziyaret ettiği belli oldu. İBB’ye ‘gassal’ olarak alınan PKK’lıların “İmamoğlu bize kadro sözü verdi” diye bahsettiği DİAYDER toplantısının görüntüleri ortaya çıktı. 26 Mayıs 2019’da gerçekleşen toplatıya ilişkin görüntüleri İBB Başkanı İmamoğlu’nun da kendi sosyal medya hesabında paylaştığı tespit edildi.

Fotoğraflarda İBB’ye gassal olarak alınan Mehmet Emin Aslan da yer alıyor.

BİZİMLE TOPLANTI YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca PKK uzantılı STK’lardan birisi olan DİAYDER’le ilgili hazırlanan iddianamede, dernek elemanlarının İBB’ye gassal olarak alındığı bilgisine yer verildi. DİAYDER Yönetim Kurulu üyesi olan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Enver Karabey’in “İmamoğlu bizimle toplantı yaptı. Seçimden önce Kılıçdaroğlu ile beraber...” dediği tapeler iddianamede yer aldı.

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Ekrem Baran (mikrafonlu)

KADRO SÖZÜ VERDİLER

Karabey’in DİAYDER sözde imamı H.A ile yaptığı konuşma için iddianamede “Enver Karabey’in özellikle H.A.’nın Kilyos Mezarlığı’na gidip gelmesinden çok memnun olduğu, bu memnuniyetin Doğu ve Güneydoğu bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlere ait kemiklerin Kilyos Mezarlığı’na gömülmesi nedeniyle olduğu, İBB tarafından imam alımı ilanı yapıldığı, yerel seçimlerden önce DİAYDER’e bağlı sözde imamlar ile Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu toplantı yaparak kendilerine kadro konusunda söz verildiği...” tespiti yapıldı.

Kadro açtığı PKK’lılar yüzünden zora düşen Ekrem İmamoğlu, 27 Aralık’ta Anıtkabir’i ziyaret etti.n

KENDİNE DİREKT SÖYLEMİŞ

Dosya kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan DİAYDER yönetim kurulu üyesi ve İBB iştiraki İSPER bünyesinde gassal olan Aydın Ayhan’a da İmamoğlu tarafından kendisine kadro sözü verildiği belirlendi. Aydın Ayhan iddianamede yer alan ifadesinde “Ben Beylikdüzü’nde seçim çalışmaları öncesinde direkt Ekrem İmamoğlu’na gassal olmak istediğimi söyledim. DİAYDER’le belediye arasında oy karşılığında böyle bir kadro verildiğinden ve bu kadro karşılığında insanlardan aldığı maaştan derneğe para aktarıldığından haberim yoktur” dedi.

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DİAYDER’E YEMEK VERDİ

Karabey’in bahsettiği toplantının görüntüleri ortaya çıktı. İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından da “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan din adamları ile sahurda buluşma’ diye servis edilen görüntülerde İmamoğlu’nun solunda tutuklanan DİAYDER Yönetim Kurulu Başkanı ve sözde Kürdistan’ın diyanet işleri başkanı olacağı iddia edilen Ekrem Baran bulunuyor. Yemeğe katılanlar arasında DİAYDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan ve tutuklanan, İBB iştiraki İSPER bünyesinde gassal olan Mehmet Emin Aslan da bulunuyor. DİAYDER üyelerine işte bu toplantıda kadro sözü verildiği belirtiliyor.

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