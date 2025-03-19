İmamoğlu'nun evine giden Özgür Özel'in düşünceli hali dikkat çekti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 100 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Kent uzlaşısı ve yolsuzluk iddialarına yönelik soruşturma kapsamında, İmamoğlu özel kolluk kuvvetleri tarafından evinde gözaltına alındı.





İmamoğlu ailesini ziyaret etti





Yaşananların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu ailesini evlerinde ziyaret etti.





İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, büyük oğlu Selim İmamoğlu ve kızı Beren İmamoğlu ile bir araya gelen Özel, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.









Düşünceli görüntüleri dikkat çekti





Ziyarette ise Özgür Özel'in kameralara yansıyan görüntüleri dikkat çekti.





Özel'in Dilek İmamoğlu ile görüştüğü esnada düşünceli ve gergin olduğu görüldü.





Özel aday olacak mı?





Mansur Yavaş'ın adaylığına Özel'in onay vermediği bilinirken Dilek İmamoğlu'nun adaylığı da geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.





Kulislere düşen bilgilere göre, Özgür Özel'in yaşanan gelişmelerden yararlanarak Cumhurbaşkanlığı adaylığı için zemine bakmaya başladığı iddia ediliyor. Özel'in bu süreçte nasıl bir tavır sergileyeceği ise büyük bir merak konusu haline geldi.











