Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
İmamoğlu'nun evine giden Özgür Özel'in düşünceli hali dikkat çekti

İmamoğlu'nun evine giden Özgür Özel'in düşünceli hali dikkat çekti

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
14:4819/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Özgür Özel, Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti
Özgür Özel, Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu ailesini ziyaret ederken, yüzündeki düşünceli ve gergin ifadeler kameralara yansıdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 100 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Kent uzlaşısı ve yolsuzluk iddialarına yönelik soruşturma kapsamında, İmamoğlu özel kolluk kuvvetleri tarafından evinde gözaltına alındı.


İmamoğlu ailesini ziyaret etti


Yaşananların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu ailesini evlerinde ziyaret etti.


İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, büyük oğlu Selim İmamoğlu ve kızı Beren İmamoğlu ile bir araya gelen Özel, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.



Düşünceli görüntüleri dikkat çekti


Ziyarette ise Özgür Özel'in kameralara yansıyan görüntüleri dikkat çekti.


Özel'in Dilek İmamoğlu ile görüştüğü esnada düşünceli ve gergin olduğu görüldü.


Özel aday olacak mı?


Mansur Yavaş'ın adaylığına Özel'in onay vermediği bilinirken Dilek İmamoğlu'nun adaylığı da geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.


Kulislere düşen bilgilere göre, Özgür Özel'in yaşanan gelişmelerden yararlanarak Cumhurbaşkanlığı adaylığı için zemine bakmaya başladığı iddia ediliyor. Özel'in bu süreçte nasıl bir tavır sergileyeceği ise büyük bir merak konusu haline geldi.




#Ekrem İmamoğlu
#Özgür Özel
#İBB

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ taban puanları ne zaman açıklanacak 2025? MSÜ tercih takvimi açıklandı mı?